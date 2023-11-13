المثلث الأحمر، رمز صمود المقاومة الفلسطينية الذي تسعى إسرائيل لسرقته (فيديو وصور)

تصدر شعار “المثلث الأحمر” المقلوب الخاص بحركة المقاومة الفلسطينية حماس وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق والغرب، بعد أن استخدمته الحركة في مقاطع الفيديو التي تنشرها حول عملياتها ضد جيش الاحتلال في قطاع غزة.

المثلت الأحمر بانتظار كل #دواعش_حماس ان شاء الله pic.twitter.com/QShVhA6mCP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 11, 2023

المثلث الأحمر.. أيقونة النصر لحماس

ويستخدم المواطنون العرب رمز أيقونة “المثلث الأحمر” للتعبير عن دعمهم لحركة حماس في وسائل التواصل الاجتماعي وللتهرب من سياستها الداعمة لدولة الاحتلال والتي تحظر وتقيد أي منشور حول “حماس” أو “فلسطين”.

لكن يبدو أن العرب ليسوا وحدهم هم من يستخدموا أيقونة المثلت الأحمر، فالمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، كان قد استعان بـ “المثلث الأحمر” في آخر فيديو نشره على صفحته الرسمية في موقع “ اكس” تويتر سابقا، للإشارة إلى الأهداف التي دمرها جيش الاحتلال في غزة، وكأنهم لم يكفيهم محاولة أخذ الأرض عنوة بل زادت مطامعهم في احتلال الكلمات والشارات الرمزية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وسرعان ما رد الكثيرون في التعليقات علي فيديو أفيخاي أدرعي، مؤكدين أن المثلث الأحمر هو ماركة مسجلة لحركة حماس التي تواجه جيش الاحتلال حفاظًا علي الأراضي الفلسطينية.

التحرر.. رمزية المثلث الأحمر

وحرص أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي علي توضيح وتعريف المثلث الأحمر ورمزيته من القدم وحتى العصر الحديث، مشيرًا إلى أن ما يمكن وصفه بتاريخ المثلث الأحمر الذي بدأ بأداة صيد يستخدمها الأطفال معروفة في العالم العربي باسم (العقلة - النقيفة - شديدة - معلاق) لتصل إلى جزء من علم فلسطين.

المسافة صفر

ولتوضيح بشكل أعمق توضع هذه المثلثات الحمر على الفيديوهات لتعيين المسافة صفر، التي تشير إلى استهداف قوات الاحتلال وعجلاته قبل تدميرها من قبل المقاومة الفلسطينية.

وتعد “المسافة صفر” هي عبارة تُستخدم للإشارة إلى الحالة التي يكون فيها جسمان متماثلان أو متقاربان متماسكين بحيث يكونان على بُعد صفر من بعضهما البعض، وهذا يعني أنهما يتقاطعان أو يتلامسان بدون وجود مسافة فعلية بينهما.

ويُستخدم هذا المفهوم بشكل رئيس في الرياضيات والفيزياء؛ فعندما يتم تحليل أو تصوير تقاطع نقطتين أو جسمين في الفضاء، وتوصف “المسافة صفر”، فإن هذا يُعني أن النقطتين تتقاطعان أو الأشكال تتماسك في نفس الموقع.

وفي الواقع استخدم المقاومون الفلسطينيون هذه العبارة عند تدمير آليات العدو الإسرائيلي أو قتل جنوده، ولكونها غير مرئية وضعوا رمز المثلث الأحمر المقلوب، للأهداف التي تدمرها الفصائل الفلسطينية بالمسافة صفر.

ويعني هنا في الحالة الفلسطينية أن هناك تداخلًا بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مكان ما، والمسافة بينهما بحدود أمتار قليلة، وفي بعض الحالات يقترب المقاومون بشكل ملاصق للعدو باعتلاء عجلته وتنفيذ المهمة، وهو مشمول هنا بعبارة "المسافة صفر".

المثلث الأحمر.. فرحة في قلوب العرب

والفيديوهات حركة حماس التي يظهر بها المثلث الأحمر أثر كبير في نفوس العرب والخليجيين، وذلك نظرُا لما تؤكده من شجاعة كبيرة في مواجهة مباشرة للفلسطينيين مع العدو، رغم عدم تكافؤ الطرفين من ناحية الحماية والتجهيزات والقوة العسكرية.

كثيرون جعلوا من المثلث الأحمر رمزًا للقوة يفخرون به في حساباتهم الشخصية، وآخرون وضعوه إلى جانب أسمائهم في بروفايلاتهم على مواقع التواصل، كما انتشرت الرسوم الكاريكاتيرية والتصميمات الفنية التي تجسد المثلث الأحمر، وجميعها جعلته رمزًا للقوة والظفر والصمود، وبذلك انضم المثلث الأحمر إلى رموز المقاومة الفلسطينية العديدة التي تمثل نضال الفلسطينيين وصمودهم أمام المحتل الإسرائيلي.