الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

جولة مفاجئة، محافظ الإسكندرية يتفقد اليوم الدراسي بمدارس حي غرب

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية خلال التفقد،فيتو

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بجولة مفاجئة اليوم، بمدرسة الطليعة الابتدائية بنطاق حي غرب، للوقوف على انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة والتأكد من توفير مناخ تعليمي جيد داخل المدارس الحكومية.

وتفقد المحافظ فصول المدرسة البالغ عددها 20 فصلا وتضم إجمالي 975 طالبا وطالبة، كما استفسر من الطلاب والمعلمين عن كافة احتياجاتهم، مؤكدًا حرص محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم على خلق مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب.

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جاء ذلك بحضور؛الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وعادل حسين مدير عام إدارة غرب التعليمية، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وامال  ابراهيم السيد مديرة مدرسة الطليعة الابتدائية.


كما أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم قافلة طبية متكاملة بشمال المتراس بنطاق حي غرب، ضمن فعاليات "مبادرة ١٠٠ يوم صحة"، والتي تأتى في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات لجميع الفئات المستهدفة وخاصة في الأماكن الأشد احتياجًا.

وفي كلمته أشاد الشريف بالجهود التي تبذلها مديرية الصحة وخاصة فيما يتعلق بوصول القوافل الطبية للمناطق الأعلى في الكثافة السكانية والأكثر احتياجًا.

وأشار الشريف أنه عقب الكشف سيتم توفير جميع الأدوية بالمجان، وسيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية على الفور إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى بمدينة الإسكندرية، مؤكدًا على استمرار تلك القوافل طوال العام.

 ومن الجدير بالذكر، أن القافلة تضم ٣ عيادات متنقلة مختلفة التخصصات (أطفال- باطنة- تنظيم أسرة) مع توفير خدمة الأشعة والتحاليل الطبية والأدوية بالمجان مع تواجد فرق الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والاعتلال الكلوي والضغط والسكر، مع تواجد فرق التكافل والتضامن الاجتماعي وذلك للتيسير على المواطنين.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة غادة ندا مدير مديرية الصحة بالإسكندرية، والدكتورة رشا فوزي مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالإسكندرية، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، والدكتورة نشوي جمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك إطعام الخير للتنمية المستدامة، والأستاذ عادل حسين مدير عام إدارة غرب التعليمية، والنائب أشرف رشاد عثمان

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الاسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية طقس

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