اتحاد جدة يتفق مع لوبيتيجي لتدريب الفريق

كشفت صحيفة الرياضية السعودية، اليوم السبت، أن نادي اتحاد جدة توصل لاتفاق مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي لقيادة الفريق خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

وتمت إقالة سانتو من جانب إدارة اتحاد جدة بسبب تراجع نتائج الفريق على كافة المستويات في الموسم الجاري، إذ لم يحقق الفريق سوى فوز واحد في آخر 7 مباريات من الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا.

ويتولَّى المدرب المساعد حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق، لحين إنهاء التعاقد مع مدرب جديد وإعادة تشكيل الجهاز الفني.

Advertisements

اتفاق اتحاد جدة مع لوبيتيجي

ونشرت صحيفة "الرياضية" تقريرًا قالت فيه إن إدارة نادي اتحاد جدة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع لوبيتيجي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن المدرب الإسباني سيتولى الإدارة الفنية للفريق فيما تبقى من الموسم وكأس العالم للأندية.

ويلعب اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق يوم 12 ديسمبر المقبل في مدينة جدة، بصفته بطل الدوري وممثل صاحب الأرض.

واختتمت: "يتبقى فقط التوقيع الرسمي بعد مناقشة بنود العقد والاتفاق عليها".

فوز اتحاد جدة على أبها

يذكر أن كريم بنزيما سجل ثلاثة أهداف، اليوم الجمعة، وصنع آخر في فوز كبير للاتحاد 4-2 على ضيفه أبها، ليعود حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إلى الانتصارات بعد غياب طويل، في أول مباراة بعد انفصاله عن مدربه نونو إسبيرتو سانتو.

وحقق الاتحاد انتصاره الأول في ست مباريات بالدوري، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة من 13 مباراة في المركز الخامس، مقابل 13 نقطة لأبها في المركز 13.