السبت 11 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

التموين: تطوير شركة الزيوت والصابون لدعم المنتج المحلي

الدكتور علي مصيلحي
الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، سعي الدولة إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائيه، وتلبية احتياجات السوق المحلية وفتح منافذ تصديرية.

تطوير شركة الزيوت والصابون لدعم المنتج المحلي

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات لدينا ذراعين إحداهما تجاري  واخر صناعي، لافتًا أن الدولة لديها استراتيجية لتعزيز قدرات الشركات التابعة ورفع كفاءة المنتج المحلي وزيادة تنافسيتة.

من جانبه قال أحمد كمال المتحدث بإسم الوزارة معاون الوزير خلال جولة بشركة النيل للزيوت والمنظفات، الطاقة الإنتاجية للشركة من الزيوت تبلغ نحو 8 آلاف شهريًا منهم 7 آلاف طن  مخصصة للبطاقات التموينية طن، بجانب 1000 طن حر، بخلاف إنتاج مايقرب من 20 الف طن منظفات، حيث يتم توزيعها بمحافظات والوجه البحري والقبلي، من خلال 10 معارض دائمة علي مستوي الجمهورية بجانب طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

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منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائيه 

وكشف كمال عن إستخدام مواد ذات جوده عاليه تضاهي مثيلتها بالاسواق الخارجية، مؤكدًا أن نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائيه تصل لأكثر من 75% مما يجعلها مؤهلة للتصدير.

بدوره قال أكد الدكتور فؤاد حنيش رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت والصابون، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي.

تطوير خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية

وأوضح أن الشركة تستهدف تطوير كافة خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير نظام التعبئة والتغليف، لافتا إلى أنه من المستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين جنيه خلال العام المالي الجاري، حيث أنه لدينا نحو أكثر من 30 خط إنتاج،.

وأوضح أنه تم طرح منتج جديد من المعجون لتنظيف الملابس للغسالات العادية والأوتوماتيك مابين المسحوق والجل، حيث تم توجيهه في البداية للتصدير، ولكن حاليا يتم توزيعه في السوق المحلي أيضا 

ولفت إلى وجود نوعين من الزيت وهم زيت الخليط المخصص توريده لنحو 10 محافظات من الصعيد لتوزيعه على البطاقات التموينية ويحمل اسم مرمر، بالإضافة إلى الزيت الحر "سوزيت" والذي يتم بيعه في فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية بسعر 45 بدلا من 40 جنيها ضمن مبادرة خفض الأسعار.

وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص مستمرة بشكل دائم، حيث يوجد شراكة مع شركات عديدة مثل ارما والتكاملية، وبالتالي يوجد شراكة دائما بين القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى انا نحاول أن تضاهي منتجات الشركة جودة المنتجات المستوردة والخاصة، حيث أصبح لدينا عبوات خاصة بنا من الجيل والمطهرات وصابون الأطباق وصابون الغسيل، منوها إلى أنه يوجد درجات متفاوتة وتنوع في الدرجات من حيث الجودة، ليقوم المستهلك باختيار المنتج الذي يريده.

ولفت إلى أن الحصة السوقية للشركة تصل إلى 30% من السوق، حيث تتوفر كافة منتجات الشركة في كافة محلات البدالين التموينيين، بجانب المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح أن أسعار منتجاتنا أقل بنحو 30% عن الأسعار المتواجدة في السوق الحرة، والتي تكون في نفس الجودة ونفس الوزن.

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