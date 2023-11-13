المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في المهندسين

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المهندسين، للوقوف علي أسباب الحادث وحصر التلفيات.

السيطرة على حريق شقة سكنية في المهندسين

وكانت دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده في الأماكن المجاورة وإحكام السيطرة عليه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت قوات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المهندسين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة عليه.

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