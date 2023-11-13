الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

نقابة المهندسين بالدقهلية ترسل 25 طن مساعدات إلى غزة

مساعدات لغزة من مهندسي
مساعدات لغزة من مهندسي الدقهلية،فيتو

أعلنت نقابة مهندسين الدقهلية عن أنها أول نقابة مهنية مصرية تصل مساعداتها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة محملة بـ 25 طن مساعدات. 

مساعدات لغزة من مهندسي الدقهلية، فيتو

وأكد المهندس إبراهيم حسانين نقيب مهندسى الدقهلية أن المساعدات عبرت صباح اليوم أولى شاحنات نقابة المهندسين بالدقهلية محملة بـ 25 طن من المساعدات المقدمة من مهندسى الدقهلية إلى الشعب الفلسطيني في محنته العصيبة لتصبح أول نقابة مهنية تصل مساعدتها مباشرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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مساعدات لغزة من مهندسي الدقهلية، فيتو

 وكتب علي الشاحنة من مهندسي الدقهلية إلى فلسطين الحبيبة انتم في القلب والنصر لنا 
وتعد هذه الشاحنة أولى الشاحنات في قافلة مفتوحة تعدها نقابة المهندسين بالدقهلية دعما إلى الأراضي الفلسطينية.

مساعدات لغزة من مهندسي الدقهلية، فيتو

وأفاد نقيب مهندسي الدقهلية بأن هذه الشاحنة هي أقل رسالة دعم إلى الأخوة في فلسطين ضد المحتل الصهيوني وتقدم بالشكر إلى من تقدمو بالمساعدات من المهندسين والمواطنين والشركات والمصانع ومؤسسات المجتمع المدني على ثقتهم بمجلس نقابة المهندسين بالدقهلية وأن ماتم جمعه من تبرعات في الشاحنة الأولى يدل على التواصل الدائم والبناء بين مجلس النقابة ومهندسي الدقهلية من جهة وبين مجلس النقابة ومؤسسات المجتمع المدني والشركات والمصانع من جهة أخرى.

وتابع نقيب المهندسين  بالدقهلية، أن نقابة المهندسين بالدقهلية رسالتها واضحة وهي دعم الشعب الفلسطيني ضد المحتل الصهيوني.
ومن جانبه أفاد المهندس رضا الشافعي عضو مجلس الشيوخ المصرى والمستشار الفنى لنقابة المهندسين بالدقهلية بأن شاحنة المساعدات المقدمة من مهندسى الدقهلية إلى فلسطين الآبية هي رسالة واضحة من مهندسي الدقهلية برفضهم الاحتلال الصهيونى ووجوده على الاراضى الفلسطينية وأنه مهما طال الزمن فان الاحتلال إلى زوال.

ووصف ما يقوم به المحتل الصهيونى هى مجازر ابادة جماعية للشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف وأن ما يحدث من استهداف للمستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية يدل على بشاعة العدوان وصمت المجتمع الدولي يدل على تخاذله وأنه يكيل بمكيالين وأوضح أن نقابة مهندسين الدقهلية ستستمر في تقديم المساعدات العينية التى يتم تجميعها إلى الشعب الفلسطيني في محنته العصيبة.

وتقدم المهندس رضا الشافعي بالشكر والتقدير إلى جهات الدولة المختلفة التي سهلت ودعمت وصول مساعدات مهندسى الدقهلية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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