رسالة مؤثرة من ريهام عبد الغفور تستعين بمقولة لأحمد خالد توفيق
وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة مؤثرة، حيث تفاعل معها جمهورها ومتابعيها.
ريهام عبد الغفور
وكتبت ريهام عبد الغفور قائلة: "قاسي أوي إحساس إن العُمر مر، وإننا فجأة كبرنا، مسئولياتنا زادت وأولوياتنا اتغيرت، بقينا نشيل حزننا جوانا، نبكي ونعاني في صمت، نتظاهر بالقوة والسعادة في عز ضعفنا، ورغم ده كله لسه جوانا طفل عايز يعيش حياته".
وتابعت: "بييجي في بالي دايمًا مقولة د. أحمد خالد توفيق وهو بيقول أود أن أبكي وأرتجف وألتصق بأحد الكبار ولكن الحقيقة القاسية هي أنني أحد الكبار".
مسلسل رشيد
وكانت آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور هو مسلسل "رشيد" والذي عرض في موسم دراما شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.
وشارك في بطولة المسلسل كل من ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله، نهلة سلامة، كما تظهر في الأحداث كل من انتصار وميمي جمال وصفوه كضيفات شرف.
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