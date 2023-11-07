ريهام عبد الغفور تستعد لتصوير مسلسل "صلة رحم"

تستعد الفنانة ريهام عبد الغفور لتصوير مسلسلها الجديد “صلة رحم” خلال الفترة المقبلة، حيث كان يتم التحضير له خلال الفترة الماضية وكتابة الحلقات.

مسلسل “صلة رحم” هو المسلسل الذي يجمع بين الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان إياد نصار، للمرة الثانية في مشوارهما الفني، بعد مسلسل “وش وضهر” الذي حقق نجاح كبير في بداية العام.

موعد العرض

وينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة ومكون من 15 حلقة فقط، حيث ينتظر عرض المسلسل في رمضان 2024 على أحد المنصات الشهيرة.

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فريق العمل

لم يتم ترشيح باقي أبطال فريق العمل حتى الآن، حيث أن المخرج تامر نادي ينتظر أن ينتهي السيناريست أحمد أبو زيد من كتابة كافة حلقات المسلسل ليتم بعدها ترشيح الأبطال المشاركين في العمل.

العمل الثاني

ويعد “صلة رحم”، وهو اسم مؤقت، ثان مسلسل يجمع بين ريهام عبد الغفور وإياد نصار، حيث كان عملهما الدرامي الأول هو “وش وضهر” الذي تم عرضه العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا ونال إشادات الجمهور.

ضيفة شرف

وكان آخر ظهور للفنانة ريهام عبد الغفور من خلال فيلم “أولاد حريم كريم” الذي ظهرت في آخر مشاهده كضيفة شرف، حيث ظهرت الفنانة الكبيرة في مشهد سريع في نهاية أحداث الفيلم، وكانت بمثابة مفاجأة من صناع العمل للجمهور الذي تفاجأ بها في النهاية.

نجاح كبير

وقضت ريهام عبد الغفور الفترة الأخيرة في تحقيق نجاحات كبيرة متتالية من خلال أعمالها الفنية، حيث قدمت عام 2022 عدة أعمال درامية حققت جميعها نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا على رأسهم مسلسل “وش وضهر”، ومسلسل “منعطف خطر” ومسلسل “الغرفة 207”.

وخلال العام الحالي قدمت مسلسلات “أزمة منتصف العمر” و"رشيد" و"الصندوق" و"الأصلي"، وحققت كل تلك المسلسلات نجاحًا كبيرًا متتاليًا جعلت الكثيرين يشيدون بريهام عبد الغفور ويضعونها في مكانة فنية مختلفة عن الأوقات السابقة.