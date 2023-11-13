ندوة للعاملين بمديرية العمل بالمنيا حول "السلوك الوظيفى والحوكمة"

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة المنيا ندوة للتوعية تحت عنوان "مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة والحوكمة "، وذلك لـ 18 من العاملين بالمديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها وذلك ضمن جهود المديرية للارتقاء بمستوى العاملين فيها وتفعيل كافة مهام المكاتب فى ظل رؤية مصر للتحول الرقمي، وحوكمة جميع القطاعات، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المكاتب والأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات لتقوم بمهامها المنوطة بها على أعلى مستوى وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، والاستفادة من منظومات العمل التي أنشأتها الوزارة لتسهيل المهام فى كافة التخصصات وتدريب العاملين عليها..

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مديرية العمل بالمنيا

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أنه قدم محمد صلاح وكيل المديرية محاضرة خلال الندوة حول مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، وما تتضمنه من مبادئ أساسية لقواعد السلوك الوظيفي، والواجبات المفروضة أثناء تأدية الخدمة الوظيفية من احترام القانون، والحيادية، والنزاهة، والاجتهاد، والكفاءة العالية، وكيفية الحفاظ على مقتضيات الواجب الوظيفى، فضلًا عن علاقات العمل والسلوك التنظيمي، كما تناولت تريزة سلامة كبير الباحثين بالمديرية شرح مفصل حول الحكومة ومفهومها، وهي الإدارة الجيدة لجميع المؤسسات في الدولة من خلال سياسات وآليات وممارسات تقوم علي الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والسعي لتحقيق العدالة وعدم التمييز بين المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم، كما جرى الاستماع إلى استفسارات الحضور ومشاركة العاملين بآرائهم حول موضوعات الندوة..

مديرية العمل بمحافظة القليوبية

أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة القليوبية اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي المجانى على مهن التفصيل والحياكة، بوحدة التدريب المتنقلة بقرية طحوريا مركز شبين القناطر، والذي استفاد منه 9 متدربات، وانتهاء ساعات التدريب المعتمدة، وتنظيم الاختبارات النهائية النظرية والعملية للمتدربات، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجًا ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، تحت الإشراف التنفيذي للإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة وإدارة التدريب المهني بالمديرية، ومركز التدريب المهني بالخانكة، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مناسبة تتماشى مع متطلبات سوق العمل داخل المحافظات، لتأهيل الشباب والفتيات وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل على المهن المستحدثة أو بدء مشروعات صغيرة او متوسطة تساهم فى الحد من معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة..

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية فى تقريرها للوزارة، أن الدورات التدريبية التى يتم تقديمها للشباب تتم تحت إشراف مدير المديرية، ومحمد عليان وكيل المديرية، مؤكدة أن عدد الساعات التدريبية خلال الدورة التدريبية بواقع 180 ساعة تدريبية بمعدل 45 يوما تدريبيا، كما تتضمن التدريبات جوانب نظرية وعملية على أيدي مدربين متخصصين، كما أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة الالتحاق بالدورات التدريبية المجانية التي توفرها المديرية، ويحصل المتدربين في نهاية كل دورة على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في شركات ومصانع القطاع الخاص، كما تعمل على توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب الراغب في العمل داخل تلك المنشآت بعد انتهاء التدريب أو مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة أو متوسطة لهم وعلى من يرغب التقديم في تلك الدورات التوجه لمركز التدريب المهني بالخانكة بالقليوبية أو لإدارة التدريب المهني بديوان عام مديرية العمل بالقليوبية، مقدمة الشكر والتقدير لرئيس الوحدة المحلية لقرية طحوريا احمد عبد العزيز والسادة العاملين بالوحدة للجهد المبذول والخدمات المقدمة لتسهيل عمل وحدة التدريب بالقرية..