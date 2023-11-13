وزارة العمل: توعية العمال بمنشآت الوادي الجديد بالمشاركة الانتخابية

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد ندوة تثقيفية في مجال المشاركة في العملية الانتخابية والتوعية الاستحقاقات الدستورية تحت عنوان "المشاركة الانتخابية واجب وحق".

منشآت القطاع الخاص

وذلك بالتنسيق والتعاون مع رئيس مركز ومدينة الداخلة ومركز النيل للإعلام والادارات المختلفة بمركز الداخلة، وذلك لعدد 101 من العاملين بمكتب عمل الداخلة،والعاملين بمنشآت القطاع الخاص وبعض الأهالي بالداخلة، وذلك بمقر مركز النيل للإعلام بمركز الداخلة بالوادى الجديد، وذلك في إطار سعى المديرية وحرصها على توعية كافة العاملين في مختلف القطاعات بأهمية المشاركة الإنتخابية كواجب وطني.. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوعية العاملين في مختلف المنشآت وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون والدستور، وأهمية مشاركتهم في العملية الانتخابية القادمة وحثهم على المشاركة وأسرهم في الإدلاء بأصواتهم من أجل المضى قدمًا نحو طريق المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة..

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وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادي الجديد في تقريره للوزارة، أنه بالتنسيق بالتنسيق والتعاون مع مركز ومدينة الداخلة ومركز النيل للإعلام ومكاتب العمل التابعة للمديرية، نظمت المديرية سلسلة من ندوات التوعية والتثقيف بدأتها لتوعية المواطنين بحقوقهم فى العملية الإنتخابية والمشاركة بفعالية خلالها وأثر ذلك على الإنتاجية والعمل والإستقرار، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، ومؤكدًا استمرار المديرية وأجهزتها فى القيام بأدوارهم تجاه العاملين فى مختلف القطاعات من حيث تنظيم لقاءات توعوية وندوات تثقيفية هدفها التعريف بحقوقهم وواجباتهم التي كفلتها لهم القوانين والتشريعات..

مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بالفرافرة والخارجة ندوتين للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة الفرافرة للتعليم الأساسي بمدينة الفرافرة، ومدرسة الخارجة الثانوية العامة بنين بمدينة الخارجة، وبحضور عدد من الطلبة والعاملين تحت عنوان "سلامتك تهمنا" استعرضت مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها، ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق الوقاية من المخاطر في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب لجميع الأطراف..

قطاع التعليم

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادي الجديد في تقريره للوزارة، أنه في ظل اهتمام الوزارة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على المشروعات القومية والحفاظ على الثروة البشرية والمادية بدأت المديرية في تنفيذ ندوات للتوعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، وذلك لخلق بيئة عمل أمنة في القطاعات المختلفة خاصة قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت التعليمية والقوى البشرية، كما جرى عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين والطلبة بالمدرسة وكذلك تأمين بيئة العمل، وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية في كل مجالات الحياة، تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ..