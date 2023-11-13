الأقصر تسجل 34 درجة وتوقعات بسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر اليوم، حيث يسود المحافظة طقس معتدل نهارا،بارد ليلا، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاض ملحوظ خلال ساعات النهار، التي وصلت 34 درجة مئوية نهارا، و22 درجة مئوية ليلا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

Advertisements

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سقوط الأمطار على بعض مناطق من الجمهورية، تصل من خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى.

وأشارت الأرصاد إلى أن الأمطار تمتد لتكون خفيفة ورعدية أحيانا لمناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وكشف الأرصاد عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم، القاهرة الكبرى والوجه البحري ٢٨ درجة مئوية، والسواحل الشمالية ٢٦ درجة مئوية، وجنوب سيناء ٣٢ درجة مئوية، وشمال الصعيد ٣٠ درجة مئوية، وجنوب الصعيد ٣٤ درجة مئوية.