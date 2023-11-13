الأقصر تسجل 34 درجة وتوقعات بسقوط أمطار
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر اليوم، حيث يسود المحافظة طقس معتدل نهارا،بارد ليلا، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاض ملحوظ خلال ساعات النهار، التي وصلت 34 درجة مئوية نهارا، و22 درجة مئوية ليلا.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سقوط الأمطار على بعض مناطق من الجمهورية، تصل من خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى.
وأشارت الأرصاد إلى أن الأمطار تمتد لتكون خفيفة ورعدية أحيانا لمناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وكشف الأرصاد عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم، القاهرة الكبرى والوجه البحري ٢٨ درجة مئوية، والسواحل الشمالية ٢٦ درجة مئوية، وجنوب سيناء ٣٢ درجة مئوية، وشمال الصعيد ٣٠ درجة مئوية، وجنوب الصعيد ٣٤ درجة مئوية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.