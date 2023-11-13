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خارج الحدود

بعد انهيار نفق، فرق الإغاثة الهندية تؤكد سلامة العمال الأربعين

نفق في الهند، فيتو
نفق في الهند، فيتو

قالت فرق الإغاثة في شمال الهند اليوم الإثنين إنها تواصلت مع جميع العمال البالغ عددهم 40 والذين حوصروا منذ الأحد بعد انهيار نفق كانوا يعملون على شقّه في ولاية أوتارخند.

وقال المسؤول في القوة الوطنية للاستجابة للكوارث كارامفير سينج بهانداري في بيان، "جميع العمال الأربعين المحاصرين داخل النفق بخير، أرسلنا إليهم الماء والطعام".

وانهار النفق الواقع في الهند في ساعة مبكرة أمس الأحد، عندما كان عدد من العمال بصدد الخروج من النفق وآخرون يدخلون.

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وقال أحد مسؤولي أجهزة الاستجابة للكوارث في الولاية الواقعة بمنطقة الهيملايا من الموقع، إن جزءًا بطول "نحو 200 متر من النفق انهار".

وأظهرت صور نشرتها فرق الانقاذ الحكومية أكوامًا من الخرسانة تسد النفق العريض، فيما تدلت قضبان معدنية ملتوية من سقفه المنهار على الركام.

وكتب الوزير الأول في حكومة أوتارخند بوشكار سينج دامي على منصة إكس "نتضرع الى الله أن يَخرج العمال العالقون داخل النفق بسلامة"، وتكثر في الهند الحوادث التي تطال ورش تشييد بنى تحتية كبيرة.

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