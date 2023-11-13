محافظ الفيوم ووزير البيئة يتابعان مشروع إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، فى إطار سلسلة اللقاءات والاجتماعات الدورية للجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير البيئة، لمتابعة تنفيذ مشروعات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور عيد الراجحي مسئول ملف نوعية المياه والبحيرات بالوزارة.

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وقالت وزير البيئة، إن الاجتماع تناول آخر تطورات تنفيذ ما تم من مشروعات لإعادة التوازن وإحياء البحيرة مع تطويرها وذلك من خلال إجراءات إقامة المصنع الجديد للشركة المصرية لاستخراج الأملاح والمعادن "إميسال" شمال البحيرة، بالإضافة إلى بحث الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق.

مخطط الاستزراع السمكي

وأضافت وزير البيئة أن الاجتماع بحث خطط الاستزراع السمكي داخل البحيرة، واستعراض آخر إجراءات ما تم بمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بكوم أوشيم، وحل مشكلة الصرف الصحي على البحيرة، والتي تتم من خلال وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع بنك إعادة الإعمار الأوروبي، لتحسين خدمات الصرف الصحي بالفيوم، بدلًا من الصرف على البحيرة، والمصارف المؤدية لها.

خطوات إعادة التوازن البيئي

واستعرض محافظ الفيوم، جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، والتنسيقات التي تمت مع الجهات ذات الصلة بهذا الشأن، وكذا موقف توصيل المرافق لمصنع إميسال الجديد لاستخراج الأملاح من بحيرة قارون، ومشروعات الصرف الصحي الممولة من القرض الأوروبي، كأحد مكونات مشروع إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع بين وزير الإسكان، ووزيرة البيئة، ومحافظ الفيوم، لبحث الموقف التنفيذي لهذه المشروعات.

ولفت الأنصاري إلى التنسيق المستمر مع جهاز حماية وتنمية البحيرات، وعدد من الجهات البحثية، لتشكيل مجموعات عمل وإجراء الفحوص المعملية والحقلية الخاصة بإنزال دفعات جديدة من الأنواع المختلفة من الأسماك والقشريات لبحيرة قارون، وطالب المحافظ في ختام كلمته بسرعة عقد اجتماع للجنة الوزارية، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن جهود التوازن البيئي للبحيرة.

تطهير البطس

فيما قال رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية أنه تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للبدء في عملية تطوير وتطهير لمصرف البطس واستكمال أعمال التطهير لشواطئ البحيرة، مشيرًا أنه سيتم العمل على تكريك وتعميق بحيرة قارون فى بعض الأماكن التي تتراكم بها الرواسب الطينية، مشيرًا إلى إمكانية إنزال بعض أصناف الأسماك كتجربة أولى، مع وجود ضوابط وتشديد الرقابة علي الصيد المخالف والجائر في الأربعة أشهر الأولى.

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