الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

مياه الفيوم تستعد لفصل الشتاء بتطهير شبكة الصرف الصحي

تطهير شبكات الصرف
تطهير شبكات الصرف الصحي، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عن استمرار أعمال صيانة دورية لمحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي والتطهير الدائم لشبكات الصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة وصيانة سيارات ومعدات وآلات كسح مياه الأمطار.

بيان الشركة

وأوضح  بيان شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الاستعداد لفصل الشتاء وتطهير اشبمات الصرف الصحي وتجهيزها لأي  ظرف طارئ، جاء بناء علي تكليفات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان.

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استعدات الشركة

وجاءت تعليمات الشركة القابضة  تؤكد علي ضرورة اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة والانتهاء من تطهير وصيانة جميع شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية  وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية وضع خطط لتمركز المعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة علاوة على التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 والتنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

ندوات توعية

وكانت سدشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، قد نظمت ندوات للتوعية تهدف لرفع الواعي المائي للمواطنين وحثهم على ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على كل قطرة ماء من الاهدار والحفاظ على مواردنا المائية من التلوث والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والحفاظ على مشروعات البنية التحتية التي تنشأها الدولة وتضخ استثمارات مالية ضخمة بها من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

كما هدفت الندوات الي أهمية إنماء الوعي المائي وتنمية المهارات والسلوكيات السليمة لدى المواطنين وتغيير السلوكيات السلبية التي يمارسها المواطنين بقصد أو بدون قصد في تعاملاتهم اليومية مع المياه والتي تتسبب في تناقص نصيب الفرد من المياه وتعطيل برامج وخطط التنمية.

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الفيوم شبكات الصرف الصحي مياه الشرب فصل الشتاء فصل الأمطار

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