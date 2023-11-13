أوراسكوم للتنمية مصر تحقق مبيعات عقارية بقيمة 13.6 مليار جنيه خلال 9 أشهر من 2023

واصلت أوراسكوم للتنمية مصر تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال التسعة أشهر من 2023. فقد استمرت الشركة في الحفاظ على أدائها بفضل تعدد مصادر الإيرادات الخاصة بشركة أوراسكوم للتنمية مصر.

وعلى الرغم من حالة التذبذب وعدم اليقين بشكل عام نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، فإن أداء الشركة يظهر قدرتنا على تحسين أدائنا باستمرار. وكنتيجة مباشرة لقدرتنا المعززة على توسيع نطاق أعمالنا فقد استطاعت الشركة من زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب، والإهلاك والاستهلاك إضافة إلى هوامش الربح والأرباح وتمكنت الشركة ايضا من زيادة مبيعاتها العقارية.



التسعة أشهر الأولي من 2023

بلغت إجمالي الإيرادات المحققة بنهاية التسعة أشهر من 2023 حوالي 10,4 مليار جنيه مصري، بزيادة 55,0٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. استمرت الربحية في التحسن على الرغم من حالة التذبذب وعدم اليقين بشكل عام نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، فقد ارتفع مجمل الربح المحقق بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023 بنسبة 56,8٪ ليصل إلى 3,8 مليار جنيه مصري وهامش مجمل ربح 36,5٪ مقابل هامش مجمل ربح 36,1٪ خلال التسعة أشهر الأولى من 2022. وترجع الزيادة الملحوظة بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء في جميع مشاريع الشركة، مما أدى إلى تسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 6,4 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 35,9٪ مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من 2022، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في أداء قطاعي الفنادق وإدارة المدن.

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 57,5٪ لتصل إلى 4,0 مليار جنيه مصري بهامش 38,3٪ مقابل 2,5 مليار جنيه مصري وهامش 37,7٪ بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2022. وقد سجلت الأرباح والخسائر الأخرى خسارة قدرها 384,6 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر الأولى من 2023 مقابل خسارة قدرها 123,7 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر الأولى من 2022. وترجع الخسارة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية نتيجة لوجود قروض بالعملات الأجنبية. كما ارتفعت مصروفات الفوائد والمصروفات التمويلية بنسبة 200,0٪ لتصل إلى 780,8 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر من 2023 نتيجة إلى ارتفاع أسعار الفائدة في مصر بشكل عام إضافة إلى قرض ومكادي هايتس وO West.

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وتماشيًا مع هذا الأداء القوي فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 32,9٪ ليصل إلى حوالي 2,0 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 (التسعة أشهر الأولى من 2022: 1,5 مليار جنيه مصري). الجدير بالذكر أن صافي الربح بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة (والذي يشمل خسائر أو أرباح العملات الأجنبية إلى جانب أي معاملات غير تشغيلية) قد ارتفع بنسبة 46,2٪ تقريبًا من 1,6 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولى من عام 2022 إلى 2,4 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولى من عام 2023.



وقد بلغ الرصيد النقدي للشركة حوالي 4,9 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى وهي زيادة 800 مليون جنيه مصري عن النصف الأول من عام 2023. كما بلغ رصيد القروض من البنوك 7,8 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولى من 2023. كما بلغ صافي الدين 2,9 مليار جنيه مصري. وترجع الزيادة في القروض بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.



الربع الثالث من 2023

أظهرت نتائج الربع الثالث من 2023 نموًا قويًا على الرغم من حالة التذبذب وعدم اليقين بشكل عام نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية. فقد ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 45,3٪ لتصل إلى 4,2 مليار جنيه مصري في الربع الثالث من 2023 مقابل 2,9 مليار جنيه مصري في الربع الثالث من 2022. بينما ارتفع مجمل الربح بنسبة 49,2٪ ليصل إلى 1,6 مليار جنيه مصري بهامش مجمل ربح قدره 39,3٪. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 48,3٪ لتصل إلى 1,7 مليار جنيه مصري خلال الربع الثالث من 2023 بهامش 40,3٪. وتماشيًا مع هذا الأداء القوي، فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 52,8٪ ليصل الي 1,0 مليار جنيه مصري خلال الربع الثالث من 2023 مقابل 672,4 مليون جنيه مصري خلال الربع الثالث من 2022.

قطاع عقارات المجموعة:

مرة أخرى تقوم الشركة بتحقيق مبيعات عقارية غير مسبوقة خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 حيث بلغت حوالي 13,1 مليار جنيه مصري وبزيادة قدرها 80٪عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت المبيعات العقارية للشركة خلال التسعة أشهر من عام 2023 حوالي 13,1 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 80.0٪ عن نفس الفترة من 2022. وقد جاء أداء الربع الثالث وحده قويًا على الرغم من الظروف الاقتصادية الحالية فقد نجحت الشركة في تحقيق 5,6 مليار جنيه مصري خلال الربع الثالث من عام 2023 بزيادة قدرها 115,0٪ مقابل 2,6 مليار جنية مصري خلال الربع الثالث من عام 2022. وهي أعلى مبيعات ربع سنوية محققة في تاريخ الشركة.

جدير بالذكر أن الارتفاع في المبيعات العقارية قد نتج من زيادة أسعار متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات بالإضافة الي زيادة عدد الوحدات المباعة. احتلت O West المرتبة الأولي في المبيعات العقارية الجديدة للمجموعة في التسعة أشهر الأولى من 2023 بنسبة (48٪ من المبيعات)، تليها الجونة بنسبة (38٪ من المبيعات)، ثم أخيرا مكادي هايتس بنسبة (14٪ من المبيعات).

وتمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات. فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع في الجونة بنسبة 76,1٪، وفي O West بنسبة 49,1٪ وأخيرا مكادي هايتس بنسبة 26,9٪ مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022. واصلت الإيرادات العقارية اتجاهها التصاعدي وارتفعت بنسبة 35,9٪ لتصل إلى 6,4 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولي من 2023 (التسعة أشهر الأولى من عام 2022: 4,7 مليار جنيه مصري). كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 25,6٪ لتصل إلى 2,5 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولى من عام 2023.

وارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنسبة 65,4٪ لتصل الي 7,1 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من 2023. وارتفعت أيضا الإيرادات المؤجلة من العقارات التي لم يتم الاعتراف بها ضمن القوائم المالية للمجموعة للفترات المالية الممتدة حتى عام 2027 بنسبة 42,7٪ لتصل إلى 20,4 مليار جنيه مصري.