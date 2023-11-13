صفقات نارية بالميركاتو الشتوي للدوري السعودي.. اتحاد جدة يواصل جهوده لضم صلاح.. إغراءات مالية كبيرة ليفاندوفسكي.. وثنائي مانشستر يونايتد ضمن الاهتمامات

أصبح الدوري السعودي محط أنظار نجوم العالم خاصة بعد نجاحه في ضم أفضل مهاجمي العالم ولعل أبرزهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني لاعبا النصر، وكريم بنزيما لاعب اتحاد جدة، ونيمار في الهلال، ورياض محرز في الأهلي.

استمرار الصفقات المدوية للدوري السعودي لا تنتهي وسقف طموحات الأندية السعودية ما زال عاليًا خاصة مع نية هيئة الاستثمار بالسعودية في مزيد من الدعم.

زيادة عدد الأجانب بالدوري السعودي

يبدو أن توسع دوري روشن السعودي في التعاقد مع اللاعبين الأجانب سيتواصل، وسط تكهنات بزيادة عدد اللاعبين المحترفين في المسابقة من 8 إلى 10 لاعبين في كل نادٍ.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن هناك مناقشة بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في أندية دوري روشن إلى 10 لاعبين.

وحسب التقرير، فإن الاجتماع سيضم ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإبراهيم القاسم الأمين العام، وسعد اللذيذ الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، وناصر لارجيت المدير الفني، وممثل من لجنة المسابقات.

وأشار التقرير إلى أن المناقشات ستكون بمثابة خطوة أولى للسير نحو قرار اعتماد زيادة اللاعبين الأجانب، بعد مروره بعدة مراحل للدراسة والحصول على رؤية بعض الجهات التي لها صلة بالقرار، ليتم بعد ذلك الرفع إلى مجلس الإدارة من أجل الاعتماد للتطبيق الموسم المقبل.

محمد صلاح

ويستمر الحديث عن قائد منتخب مصر وفريق ليفربول، في الانتقال للدوري السعودي فبعد صراع بين مسؤولي الريدز واتحاد جدة، ينجح اللاعب في الاستمرار بالدوري الإنجليزي رغم الإغراءات المالية.

ويأمل مسؤولي اتحاد جدة حتى الآن في حسم صفقة محمد صلاح خلال الميركاتو الشتوي ولكن هناك تمسك من يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

البولندي روبرت ليفاندوفيسكي

وذكرت شبكة «إي إس بي إن» الرياضية إن مسؤولي الدوري السعودي بدأوا بالفعل في التواصل مع نجم الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي لاستكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق لضم قائد يونايتد في صيف عام 2024.

ويمتد تعاقد البرتغالي برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد حتي صيف 2026 وتبلغ قيمته التسويقية الحالية 75 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

وأشارت الشبكة إلى النجم الآخر المرشح للانضمام للدوري السعودي خلال الصيف المقبل، وهو الهداف البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني.

وتشير التقارير الصحفية إلى امكانية انتقال ليفاندوفيسكي في الموسم المقبل إلى الدوري السعودي بعد أن كان على وشك الانتقال إليه في الصيف الماضي بعد تلقيه عرضا ضخما بقيمة 150 مليون يورو رفضه ناديه أو إلى الدوري الأميركي الذي ابدت بعض أندية الاهتمام باللاعب صاحب الـ35 عاما.

ويمتد تعاقد البولندي ليفاندوفسكي مع برشلونة حتى صيف 2026 ويتضمن عقده شرطا جزائيا بقيمة 500 مليون يورو.

رافائيل فاران يقترب من الدوري السعودي

فيما أكدت التقارير الصحفية أن إيريك تين هاج مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد تمسك بخدمات رافائيل فاران مدافع الفريق ورفض رحيله.

وأشارت التقارير الى أن فاران تلقى عروضًا للانتقال للدوري السعودي في الفترة المقبلة ولكن رفض تين هاج فكرة رحيل اللاعب عن الفريق.

وينتهي عقد فاران مع مانشستر يونايتد في صيف عام 2025 حيث شارك اللاعب في 11 مباراة بكافة المسابقات حتى الآن سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

كاسيميرو وبرونو فيرنانديز ضمن اهتمامات أندية الدوري السعودي

وأفادت تقارير صحفية، أن ثنائي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن اهتمامات أندية الدوري السعودي، للتعاقد معهما خلال الفترة المقبلة.

وكشف موقع "90min" أن البرازيلي كاسيميرو، نجم مانشستر يونايتد، يعد أحد أبرز الأهداف على رادار سوق الانتقالات إلى الدوري السعودي في عام 2024، مع إمكانية تقديم عرض محتمل لضم اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأعلن مانشستر يونايتد، مؤخرًا غياب كاسيميرو لعدة أسابيع بسبب إصابة في الركبة، التي لحقت به خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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وانضم كاسيميرو إلى قائمة مصابي مانشستر يونايتد، بجانب ليساندرو مارتينيز ولوك شاو وتيريل مالاسيا.

اللاعب صاحب الـ31 عامًا شارك في 12 مباراة خلال الموسم الجاري مع يونايتد مسجلًا خلالها أربعة أهداف وصنَع هدفًا.

وغاب كاسيميرو عن ثلاث مباريات الموسم الجاري بسبب إصابة أخرى تعرَّض لها خلال التوقف الدولي السابق مع منتخب بلاده البرازيل.

كاسيميرو وبرونو فيرنانديز مرشحان للدوري السعودي

وقال الموقع، إن "كاسيميرو وربما أيضًا البرتغالي برونو فرنانديز محل اهتمام الأندية في الدوري السعودي، ويتم استكشاف فرص التعاقدات من خلال وسطاء، إذ يتطلعون إلى مواصلة بناء قسم تنافسي من اللاعبين رفيعي المستوى بدوري روشن".

وتابع التقرير: "يُعتقد أن كاسيميرو قد يكون متاحًا بشكل أكبر للرحيل في يناير لرغبة يونايتد في استرداد جزء كبير من نفقاته الأولية على اللاعب".

ودفع النادي الإنجليزي 60 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 10 ملايين إضافية كمكافآت، واتفق على دفع رواتب تصل إلى 300,000 جنيه إسترليني في الأسبوع، وبعد مرور أكثر من عام على تعاقد النجم البرازيلي لمدة 4 سنوات، لا يزال لدى النادي خيار تفعيل موسم إضافي، علمًا بأن كاسيميرو سيبلغ من العمر 32 عامًا في فبراير القادم.