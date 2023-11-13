الإسماعيلي يواجه المروج الليبي وديًا استعدادًا لبيراميدز في الدوري

يخوض فريق الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، اليوم الإثنين، مباراة ودية أمام المروج الليبي باستاد الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة بيراميدز بالدوري المصري.

ويستعد الإسماعيلي، لخوض عدد من المباريات الودية من أجل تجهيز اللاعبين استعدادا لمواجهة بيراميدز والمقرر لها 28 نوفمبر الجاري.

جدول ترتيب الدوري

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى لقاء وتعادل في مثله، خسر في 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

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ونجح باسم مرسي مهاجم فريق الإسماعيلي، في إنهاء صيامه التهديفي، بعدما هز شباك طلائع الجيش، مساء أمس الأحد، في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وسجل مرسي هدف تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 40 من عمر اللقاء، ليحرز أول أهدافه في الموسم الحالي.

وخسر الإسماعيلي في ملعبه من طلائع الجيش بنتيجة 2-3، مساء اليوم الأحد.

باسم مرسي يعود للتسجيل بعد غياب عام

ولم يحرز باسم مرسي أي هدف منذ أن هز شباك فاركو يوم 23 نوفمبر 2022 قبل 347 يوما.

ووصل باسم مرسي إلى هدفه رقم 74 في مشواره بالدوري ويفصله 26 هدفا عن الوصول لنادي المئة.

عودة صالح جمعة بعد غياب 7 أشهر

في المقابل، عاد صالح جمعة صانع ألعاب الإسماعيلي للمشاركة بعد غياب طويل عن المباريات.

وحل صالح جمعة بديلا في الدقيقة 56 على حساب محمد عبد السميع في مباراة طلائع الجيش.

ولم يشارك صالح جمعة في المباريات منذ أن ظهر في لقاء المصري كبديل يوم 20 أبريل الماضي قبل 7 أشهر.

ترتيب الإسماعيلي بالدوري

الإسماعيلي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من 5 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 4 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

ترتيب طلائع الجيش بالدوري

أما طلائع الجيش فيحتل المركز الـ13 برصيد 7 نقاط جمعهم من 5 مباريات حيث فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه 3 أهداف واستقبل الفريق مثلها.