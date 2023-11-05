الأحد 05 نوفمبر 2023
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رياضة

الإسماعيلي، باسم مرسي يعود للتسجيل بعد غياب عام وعودة صالح جمعة

باسم مرسي، فيتو
باسم مرسي، فيتو

الإسماعيلي، نجح باسم مرسي مهاجم فريق الإسماعيلي، في إنهاء صيامه التهديفي، بعدما هز شباك طلائع الجيش، مساء اليوم الأحد، في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وسجل مرسي هدف تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 40 من عمر اللقاء، ليحرز أول أهدافه في الموسم الحالي.

وخسر الإسماعيلي في ملعبه من طلائع الجيش بنتيجة 2-3، مساء اليوم الأحد.

باسم مرسي يعود للتسجيل بعد غياب عام

ولم يحرز باسم مرسي أي هدف منذ أن هز شباك فاركو يوم 23 نوفمبر 2022 قبل 347 يوما.

ووصل باسم مرسي إلى هدفه رقم 74 في مشواره بالدوري ويفصله 26 هدفا عن الوصول لنادي المئة.

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عودة صالح جمعة بعد غياب 7 أشهر 

في المقابل، عاد صالح جمعة صانع ألعاب الإسماعيلي للمشاركة بعد غياب طويل عن المباريات.

وحل صالح جمعة بديلا في الدقيقة 56 على حساب محمد عبد السميع في مباراة طلائع الجيش.

ولم يشارك صالح جمعة في المباريات منذ أن ظهر في لقاء المصري كبديل يوم 20 أبريل الماضي قبل 7 أشهر.

ترتيب الإسماعيلي بالدوري 

الإسماعيلي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من 5 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 4 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

ترتيب طلائع الجيش بالدوري 

أما طلائع الجيش فيحتل المركز الـ13 برصيد 7 نقاط جمعهم من 5 مباريات حيث فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه 3 أهداف واستقبل الفريق مثلها.

 

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باسم مرسي الاسماعيلي طلائع الجيش الدوري الممتاز صالح جمعة

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