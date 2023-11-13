انطلاق فاعليات المرحلة الخامسة لبرنامج المرأة تقود بالأقصر

شهدت مكتبة مصر العامة بالأقصر انطلاق فعاليات المرحلة الخامسة من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية بمحافظة الأقصر، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

يأتي هذا التدريب في إطار حرص مؤسسات الدولة على تمكين وتأهيل المرأة للقيادة في كل ربوع مصر المحروسة وتهدف الفعاليات إلي الوصول للنماذج النسائية المصرية الواعدة اللاتي تسعين لتأهيل أنفسهن وصقل مهاراتهن من أجل مشاركة أكثر فاعلية في مجتمعاتهن pde يجتمعن للاستفادة بمحتوى تدريبي تم تصميمه تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، وذلك في إطار التعاون بين الأكاديمية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.

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وتم تقديم برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" حتى الآن في 19 محافظة مقسمة على 5 مراحل تدريبية مختلفة لتشمل محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والإسكندرية والشرقية والدقهلية والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، والأقصر وأسوان وبني سويف والمنوفية، وجاري استكمال تقديم البرنامج في باقي محافظات الجمهورية.