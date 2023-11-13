الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

إحالة عاملين بالوحدات الصحية بالوادي الجديد للتحقيق للتقصير في أداء واجبهم الوظيفي (صور)

وكيل صحة الوادي الجديد،
وكيل صحة الوادي الجديد، ڤيتو

أحال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، بعض العاملين بالوحدات الصحية بمركز الخارجة بوحدات (الشركة ٥٥ الصحية والمنيرة الصحية)؛ وذلك لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف المرور على جميع المنشآت الصحية.

حيث أجرى الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، يرافقه مدير الرقابة والمتابعة ومدير إدارة الجودة، جولة لتفقد العمل بمركز الخارجة بوحدات (الشركة ٥٥ الصحية، والمنيرة الصحية)، لمتابعة الانضباط الإداري والتزام الفريق الطبي ومدى توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدى تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة ومستوى نظافة الوحدة والتوجيه بتكليف الإداريين بتأمين الوحدات ومتابعة عمل فرق مبادرة ١٠٠ يوم صحة، مشيدًا بانتظام العمل والتزام الفريق الطبي بالوحدتين.

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التحقيق للتقصير فى أداء الواجب الوظيفي

ووجه محروس، بتحويل مشرف معامل الإدارة الصحية بالخارجة ومساعد المعمل بوحدة المنيرة إلى التحقيق للتقصير فى أداء واجبهما الوظيفي.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، بتحويل مسئول الأمن الصناعي بالمديرية ومسئول الأمن الصناعى بالإدارة الصحية بالخارجة ومسئول الأمن الصناعى بوحدة الشركة ٥٥ ووحدة المنيرة إلى التحقيق لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفى.

يذكر أن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، أحال 5 أطباء، ما بين طبيب بشرى وصيدلي، وذلك لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء مروره المفاجئ على عدد من الوحدات الصحية بمركز ومدينة الخارجة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف المرور على جميع المنشآت الصحية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، في بيان له الأحد، أنه جرى إحالة طبيب بشري بعيادة المروة وطبيب بشري بعيادة 25 يناير، و(2) أطباء صيادلة بعيادة 25 يناير وصيدلي بعيادة المروة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء المرور.

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