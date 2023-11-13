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محافظات

افتتاح مركز تأهيل "قادرون باختلاف" بقطاع الداخلة بالوادي الجديد (صور)

افتتاح مركز تأهيل
افتتاح مركز تأهيل "قادرون باختلاف" بالوادي الجديد، ڤيتو

افتتح عبد الله عبد العال الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة، مركز تأهيل "قادرون باختلاف" بقطاع الداخلة بالوادي الجديد، وذلك بحضور وكيل الشباب والرياضة بالوادي الجديد، والقيادات التنفيذية.

وأوضح بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في بيان له، أن المركز يأتي فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في باكورة المشروعات الكبيرة الممتدة بين الوزارة ومؤسسة زايد والتي تجسد قيم ومعاني نبيلة، وتُعد دليلا دامجا على ما يجمع البلدين من قيم إنسانية مشتركة، وفى رسالة حب جديدة من الإمارات الشقيقة إلى مصر، مقدمًا الشكر والتقدير لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على هذا التعاون.

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جلسات التخاطب وتعديل السلوك وتنمية المهارات

وأكد شوقي، تجهيز مركز التنمية الشبابية بقطاع الداخلة، بأحدث الأدوات والأجهزة لتقديم جلسات "التخاطب، تعديل السلوك، تنمية المهارات، صعوبات التعلم، التكامل الحسي، وأصحاب مشكلات "التوحد، تأخر الكلام ومشاكل النطق، اضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه"، بالإضافة الى التقييم النفسي.

ولفت مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إلى أن نظرة المجتمع تغيرت تجاه ذوي الهمم بفضل الإرادة السياسية، "القادرون باختلاف" لدمجهم الكامل في المجتمع وتعظيم قدراتهم؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية التي تمنح فيها الدولة لأهم فئات حقوقها الإنسانية في الاندماج المجتمعي والحياة الكريمة التي تتيح فرص "القادرون باختلاف" على تعظيم قدراتهم وأداء رسالة في حياتهم، بشكل متساوٍ مع الجميع.

حيث اختتم الافتتاح بصور تذكارية، معبرين بالحب والتقدير والشكر لدولة الإمارات من خلال المشاركات بتطوير الافتتاح وزيادة الوعى والاعتزاز والتشجيع لأصحاب ذوى الهمم بمديرية الشباب والرياضة التابع لمركز قطاع الداخلة.

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مركز التأهيل قادرون باختلاف الأمين العام لمؤسسه زايد العليا لاصحاب الهمم بدوله الإمارات العربية المتحدة محافظة الوادى الجديد مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد قطاع الداخلة بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد

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