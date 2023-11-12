الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

نائب محافظ البحيرة تعلن الموافقة على إقامة 12 مشروعا استثماريا (صور)

نائب محافظ البحيرة،
نائب محافظ البحيرة، فيتو

       
أعلنت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، عن موافقة اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة على إقامة عدد 12 مشروعا استثماريا فى مجالات مختلفة ويعمل على توفير 603 فرص عمل لأبناء المحافظة.

إقامة 12 مشروع إستثماري منتوع بالبحيرة، فيتو

مشيرةً أن البحيرة محافظة كبيرة جاذبة للاستثمار ولديها كافة المقومات الاستثمارية والبيئة الخصبة بما تملكه من آفاق واعدة وما تقدمه من تيسيرات للمستثمرين الجادين.

 

إقامة 12 مشروعا استثماريا متنوعا بالبحيرة، فيتو

كما أكدت أن المحافظة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة المصرية للنهوض بالاستثمار وذلك من خلال عقد لقاءات دورية مع المستثمرين وتفعيل الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية وذلك لمتابعة احتياجاتها أولا بأول وسماع مطالب المستثمرين والاستجابة لهم بما يعود بالنفع على الصالح العام، موجهة بعقد لقاءات شهرية مع المستثمرين بكل وحدة محلية بمشاركة المختصين والخبراء فى مجال الاستثمار وتطوير الأعمال.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للاستثمار اليوم بمجمع دمنهور الثقافي برئاسة الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وبحضور  اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس - السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة حيث تم الموافقة على إقامة 12 مشروع.

وتضم تلك المشروعات مصنع تعبئة وتغليف وتصنع المواد الغذائية أليًا ومحطة فرز وتعبئة وثلاجة ومصنع أعلاف ومخازن بمركز أبو المطامير على مساحة 8400 م٢ بتكلفة إجمالية بلغت 158 مليون و400 ألف جنية ويوفر 145 فرصة عمل، ومنفذ بيع آلات ومعدات زراعية بمركز أبو المطامير على مساحة 650م٢ بتكلفة استثمارية بلغت 3 ملايين و500 ألف جنيه ويوفر 5 فرص عمل.

إقامة 12 مشروع إستثماري منتوع بالبحيرة، فيتو

بالإضافة إلى محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة بمركز وادى النطرون على مساحة 2500م٢ بتكلفة استثمارية بلغت 3 مليون و500 ألف جنيه ويوفر 20 فرصة عمل، ومصنع تخليل وعصر زيتون بمركز وادى النطرون على مساحة 2500م٢ بتكلفة استثمارية 3مليون و500الف جنيه ويوفر 20 فرصة عمل، ونقل مستودع أنابيب بوتاجاز  من محلة عبيد إلى صفط خالد بقرية أرمانيا بايتاى البارود  بتكلفة استثمارية 770 ألف جنيه ويوفر 5 فرص عمل.

إقامة 12 مشروعا استثماريا متنوعا بالبحيرة، فيتو

وإقامة 4 منافذ لبيع مستلزمات الإنتاج الزراعى ( أسمدة ومبيدات وتقاوى وبذور ومعدات زراعية وأدوات رى وتنقيط ) بمركز بدر على مساحة 1400م٢ بتكلفة استثمارية 2 مليون و200ألف جنيه ويوفر 20 فرصة عمل، ومصنع تصنيع وتعبئة التمور والمكسرات والفاكهة المجففة بأبو المطامير على مساحة 12600 م٢ بتكلفة استثمارية 198 مليون و800 ألف جنيه ويوفر 108 فرص عمل،  ومصنع لإنتاج المكرونة من دقيق القمح بمركز وادى النطرون على مساحة 10000م٢ بتكلفة استثمارية بلغت 50 مليون جنيه ويوفر 40 فرصة عمل.

وأيضا ثلاجة حفظ الخضر والفاكهة بمركز أبو المطامير على مساحة 525م٢ بتكلفة استثمارية بلغت 4 ملايين جنيه ويوفر 15 فرصة عمل، وحظيرة على مساحة 3000م٢ بمركز أبو المطامير بتكلفة استثمارية بلغت11 مليون و800 ألف جنيه ويوفر 10 فرص عمل،  ومصنع تخليل وعصر زيتون بمركز وادى النطرون على مساحة 7200م٢ بتكلفة استثمارية 8 مليون جنيه ويوفر 15 فرصة عمل، ومصنع لصناعة النشا والجلوكوز وملح الليمون بمركز حوش عيسى على مساحة 8400م٢ بتكلفة استثمارية بلغت 250 مليون جنيه ويوفر 200 فرصة عمل.

إقامة 12 مشروعا استثماريا متنوعا بالبحيرة، فيتو
إقامة 12 مشروعا استثماريا متنوعا بالبحيرة، فيتو

وفى ختام الاجتماع أكدت نائب المحافظ، نائب محافظ البحيرة، علي أهمية تشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين والعمل علي تهيئة المناخ الجاذب وتذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية وذلك تفعيلًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أكد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، على قيام كافة أجهزة المحافظة بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات والدعم وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين دون الإخلال بالقواعد والضوابط والقوانين المنظمة فى هذا الشأن لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل، مع تطوير الأداء بجميع الوحدات المحلية بإستمرار لوضعها على خريطة الإستثمار بالمحافظة وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات من خلال اللجان المشكلة.

كما أشار  كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، إلي أهمية قيام رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المستمر والمتابعة الميدانية لكافة المشروعات الاستثمارية المنفذة بنطاق وحداتهم المحلية والوقوف علي موقفها التنفيذي وتذليل ما يعترضها من معوقات، وطرح رؤي وأفكار جديدة لكيفية استغلال أراضي الدولة التي تم استردادها والعمل على استثمارها جيدًا لزيادة مصادر الدخل، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار باعتباره درع أساسي للتنمية وله دور كبير فى المشاركة بالناتج القومى.

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