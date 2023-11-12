الإثنين 13 نوفمبر 2023
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سياسة

الرقب: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية الإسلامية جاءت أقوى من البيان الختامي

تنسيقية شباب الأحزاب،
تنسيقية شباب الأحزاب، فيتو

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقمة العربية الإسلامية جاءت أقوى من البيان الختامي، موضحًا أن الإعلام العبري ركز على الكلمة.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «مخرجات قمة الرياض.. كيف يؤثر الصوت العربي الإسلامي على حرب غزة؟».

وأضاف أن البيان الختامي للقمة جاء بلهجة أخرى غير المعتادة، ولكن كنت أتمنى أن نخرج من القمة بأكثر من ذلك، فالقمة لم تتحدث عن أدوات لتنفيذ القرارات.

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وأوضح أن الفلسطينيين يرون دعم مصر ومساندتها لهم، فالبيان المصري كان واضحًا في أن من يتحمل ما يحدث هو الاحتلال الإسرائيلي.

أدار الحوار خلال الصالون، مصطفى كُريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني.

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