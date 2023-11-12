الموافقة على 34 طلب تخصيص لإقامة مشروعات جديدة بالبحيرة (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على أن الدولة المصرية لا تألو جهدًا فى تشجيع الاستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الاستثماري وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين، وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

مشيرةً إلى التزام المحافظة بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، التي تستهدف دعم الاستثمار والمستثمر الجاد وتقليل الفاتورة الاستيرادية وترشيد إنفاق العملة الصعبة.

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الموافقة على 34 طلب تخصيص لإقامة مشروعات جديدة بالبحيرة، فيتو

الموافقة على 34 طلب تخصيص لإقامة مشروعات جديدة بالبحيرة، فيتو

الموافقة على 34 طلب تخصيص لإقامة مشروعات جديدة بالبحيرة، فيتو

كما أكدت نائب محافظ البحيرة أن المناطق الصناعية بالبحيرة على أتم الاستعداد للمساهمة فى أى طلبات تُدعم اخواننا فى غزة.

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس - السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس الإدارة ومكتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإسكندرية ومسئولى شركات المرافق العامة وكافة الجهات المعنية.

حيث تم خلال الإجتماع الموافقة على عدد 7 طلبات مقدمة من مستثمري المنطقتين الصناعيتين بحوش عيسى ووادي النطرون لحصولهم على (مهل - تنازلات - إضافة نشاط جديد وغيرها) لإستكمال مشروعاتهم في العديد من المجالات وإثبات جديتهم.

كما قامت اللجنة بالموافقة على (34) طلب تخصيص لمستثمرين يرغبون في إقامة مشروعات جديدة بالمنطقتين الصناعيتين بوادي النطرون وحوش عيسى تضمنت مشروعات ( كيماوية،غذائية، هندسية،خدمية، دوائية).

الموافقه على 34 طلب تخصيص لإقامة مشروعات جديدة بالبحيرة، فيتو

الموافقة على 34 طلب تخصيص لإقامة مشروعات جديدة بالبحيرة، فيتو

وكذا تم عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمناطق الصناعية الصناعية بحوش عيسى ووادى النطرون، حيث بلغ عدد المشروعات التى تم تخصيص أراض لإقامة استثمارات عليها بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون (339) مشروع منهم 101 مشروع منتج و117 تحت الانشاء، وبالنسبة للموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الصناعية بحوش عيسى فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات التى تم تخصيص أراض لها لإقامة استثمارات عليها (89) مشروع منهم 30 مشروع منتج و32 تحت الانشاء.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بمركزي حوش عيسي ووادي النطرون بالتواصل المباشر مع المستثمرين واستمرار متابعة طلباتهم واحتياجاتهم وتلبيتها، وشددت على الإنتهاء من كافة المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق الصناعية، والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، ومواجهة أى ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة والتشجيع على إقامة المشروعات صديقة البيئة.

وفى نهاية الإجتماع أكدت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة التواصل المستمر بالمستثمرين والاستماع لمطالبهم والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للبدء في مشروعاتهم وتذليل ما يعترضهم من معوقات.