ورشة عمل لفريق جائزة التميز الحكومي بالمراكز التكنولوجية بالبحيرة (صور)
أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على حرص الدولة على نشر ثقافة التميز ورفع الوعي بموضوعات التميز المؤسسي بهدف ترسيخ مبادئ وقيم التميز في كافة القطاعات من أجل تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، مشيرة إلى تقديم كافة سبل الدعم الفنى اللازم للمراكز التكنولوجية لتطبيق منظومة الجوائز الداخلية.
هذا وقد أشار ياسر أبو همام مدير المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة البحيرة أنه تم اليوم عقد ورشة عمل لفريق جائزة التميز الحكومى للمراكز التكنولوجية وذلك بمكتبة مصر العامة بدمنهور لتوضيح وشرح عملى لمعايير ملف الجائزة وكيفية استيفاء معايير التميز السبع بالطرق الصحيحة.
يأتى ذلك فى اطار التوسع فى تفعيل نظام جوائز التميز الداخلى بالمؤسسات الحكومية وتعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية لتسهم فى تنمية القدرات البشرية، وإحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسى لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.
وفي إطار منفصل، نفذت مديرية الشباب بالبحيرة بالتعاون مع فريق مراكز شباب مصر ندوة تثقيفية بعنوان " سبل التطوع وإنقاذ الآخرين " وذلك بالأمس السبت 11 نوفمبر الجاري بمركز شباب بركة غطاس بإدارة شباب أبوحمص حيث تم التأكيد على أهم الإصابات التى تتعرض لها الأم والأبناء وكيفية التعامل معها والسلوك الصحيح للتعامل مع هذه الإصابات، تم تنفيذ بعض الفقرات الترفيهية للأطفال مثل رسم علم مصر وفلسطين على الوجوه ومسرح تفاعلى باستخدام العرائس القفازية على هامش الندوة.
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