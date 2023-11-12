الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ورشة عمل لفريق جائزة التميز الحكومي بالمراكز التكنولوجية بالبحيرة (صور)

ورشة عمل لفريق جائزة
ورشة عمل لفريق جائزة التميز الحكومى بالبحيرة، فيتو

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على حرص الدولة على نشر ثقافة التميز ورفع الوعي بموضوعات التميز المؤسسي بهدف ترسيخ مبادئ وقيم التميز في كافة القطاعات من أجل تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، مشيرة إلى تقديم كافة سبل الدعم الفنى اللازم للمراكز التكنولوجية لتطبيق منظومة الجوائز الداخلية.

ورشة عمل لفريق جائزة التميز الحكومى بالمراكز التكنولوجية بالبحيرة، فيتو
ورشة عمل لفريق جائزة التميز الحكومى بالمراكز التكنولوجية بالبحيرة، فيتو
ورشة عمل لفريق جائزة التميز الحكومى بالمراكز التكنولوجية بالبحيرة، فيتو

هذا وقد أشار  ياسر أبو همام مدير المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة البحيرة أنه تم اليوم عقد ورشة عمل  لفريق جائزة التميز الحكومى للمراكز التكنولوجية وذلك بمكتبة مصر العامة بدمنهور لتوضيح وشرح عملى لمعايير ملف الجائزة وكيفية استيفاء معايير التميز السبع بالطرق الصحيحة.

Advertisements

ورشة عمل لفريق جائزة التميز الحكومى بالمراكز التكنولوجية بالبحيرة، فيتو
ورشة عمل لفريق جائزة التميز الحكومى بالمراكز التكنولوجية بالبحيرة، فيتو
ورشة عمل لفريق جائزة التميز الحكومى بالمراكز التكنولوجية بالبحيرة، فيتو

يأتى ذلك فى اطار التوسع فى تفعيل نظام جوائز التميز الداخلى بالمؤسسات الحكومية وتعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية لتسهم فى تنمية القدرات البشرية، وإحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسى لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

وفي إطار منفصل، نفذت مديرية الشباب بالبحيرة بالتعاون مع فريق مراكز شباب مصر ندوة تثقيفية بعنوان " سبل التطوع وإنقاذ الآخرين " وذلك بالأمس السبت 11 نوفمبر الجاري بمركز شباب بركة غطاس بإدارة شباب أبوحمص حيث تم التأكيد على أهم الإصابات التى تتعرض لها الأم والأبناء وكيفية التعامل معها والسلوك الصحيح للتعامل مع هذه الإصابات، تم تنفيذ بعض الفقرات الترفيهية للأطفال مثل رسم علم مصر وفلسطين على الوجوه ومسرح تفاعلى باستخدام العرائس القفازية على هامش الندوة.
 

 

txt

نائب محافظ البحيرة تعلن الموافقة على إقامة 12 مشروعا استثماريا (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البحيرة جائزة التميز الحكومي ورشة عمل نائب محافظ البحيرة محافظة البحيرة دمنهور

مواد متعلقة

محافظة البحيرة تطلق قافلتين سكانية وطبية (صور)

مبادرة شباب بهوية وطنية تجوب مراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

البيئة تعقد عددا من ندوات التوعية مع الطلاب بالمدارس فى قرى محافظة البحيرة (صور)

مبادرة "شباب بهوية وطنية" تطوف مراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد عن استكمال تقديم مسرحياته في موسم الرياض

هل هناك خلاف بين مصر والسعودية؟، متحدث الرئاسة يرد (فيديو)

تجارية الجيزة: توقعات بارتفاع أسعار الدواجن والبيض 10%، وأسعار مبادرة الحكومة لا تلائم تكاليف الإنتاج

مسلسل "صوت وصورة" الحلقة 23، الشرطة تلاحق صدقي صخر وعمرو وهبة

وزير الدفاع الأمريكي يوجه رسالة تحذيرية لإسرائيل

الدروز في جيش الاحتلال.. حكاية عقد الدم المفروض.. وتأدية الخدمة العسكرية بالإكراه.. والإعلام الغربي يزيف تقارير الولاء بهدف وصم المقاومة بالإرهاب (صور)

تكريم مجلس إدارة الزمالك واختيار زيزو أفضل لاعب في مصر (صور)

ننشر أسماء المدربين المرشحين لقيادة الزمالك بعد رحيل أوسوريو

Advertisements

منوعات

المزيد

تفاصيل مثيرة في عملية اختطاف والد نجم ليفربول

بتصميمات خادعة للبصر، طلاب عمارة هندسة المنصورة الجديدة يزينون الجامعة (صور)

انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس غدا

الإعلامية بوسي شلبي تحيي ذكرى زوجها محمود عبد العزيز في الإسكندرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

الساحر VS الزعيم.. رحلة من الخلافات والمنافسة بين محمود عبد العزيز وعادل إمام (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الحبيب السابق في المنام وعلاقتها بوقوع العديد من المشكلات العائلية

تزيل الهم وتفرج الكرب، أذكار المساء كاملة مكتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية