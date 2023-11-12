الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

رياضة البحيرة تواصل تنفيذ المشروع القومي لأطفال التوحد والإعاقة الذهنية بالمحافظة (صور)

المشروع القومي لأطفال
المشروع القومي لأطفال التوحد والإعاقة الذهنية بالبحيرة، فيتو

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، استمرار تدريبات تنفيذ المشروع القومي لأطفال التوحد، وذلك لتنمية مهارات أطفال التوحد والإعاقة الذهنية، بالمشروع القومي لأطفال التوحد والإعاقة الذهنية بمركز شباب إيتاي البارود، وذلك خلال أنشطة شهر نوفمبر 2023، من خلال عدة أنشطة رياضية وترفيهية.

المشروع القومي لأطفال التوحد والإعاقة الذهنية بالبحيرة، فيتو
المشروع القومي لأطفال التوحد والإعاقة الذهنية بالبحيرة، فيتو
المشروع القومي لأطفال التوحد والإعاقة الذهنية بالبحيرة، فيتو

ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بشريحة ذوي القدرات والهمم وفى إطار رؤية مصر 2030 وانطلاقا من أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى الاهتمام بذوي القدرات والهمم ودمج فى المجتمع.

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من جانبه أكد إبراهيم خضر مدير عام المديرية على اهتمام الوزارة البالغ بذوي الهمم والقدرات الخاصة، ومنهم المصابين بالتوحد من خلال تنفيذ حزمة من البرامج، والمشروعات المختلفة المخصصة لهم على مستوى جميع محافظات الجمهورية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، حرصًا منها على نشر التوعية بهذا المرض، والتأكيد على أهمية الدمج المجتمعي للمصابين به، وأنهم جزء رئيسي من نسيج المجتمع.

كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

المشروع القومي لأطفال التوحد والإعاقة الذهنية بالبحيرة، فيتو
المشروع القومي لأطفال التوحد والإعاقة الذهنية بالبحيرة، فيتو
المشروع القومي لأطفال التوحد والإعاقة الذهنية بالبحيرة، فيتو


كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب، وإبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وإشراف غادة جمال الدين مدير إدارة القاعدة الشعبية بالوزارة.

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رياضة البحيرة البحيرة مديرية الشباب والرياضة المشروع القومي لأطفال التوحد إيتاى البارود

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