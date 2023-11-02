الجمعة 03 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مسابقة الـ 30 ألف معلم، خطوات التظلم على نتيجة الاختبارات الإلكترونية

بوابة الوظائف الحكومية،
بوابة الوظائف الحكومية، فيتو

بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني.

 

مسابقة الـ 30 ألف معلم 

يتساءل العديد من الراسبين في الاختبارات الإلكترونية لمسابقة الـ 30 ألف معلم عن خطوات التظلم عن النتيجة والتي تتضمن العديد من الطرق.

 

خطوات التظلم من الاستبعاد من كشوف المتقدمين 

ويبحث العديد من المتقدمين عن خطوات التظلم علي النتيجة والتي تضمنت العديد من الخطوات وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية طريقة التظلم من الاستبعاد من كشوف المتقدمين للوظائف الحكومية.

 

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ولمعرفة كيفية التظلم من الاستبعاد من كشوف المتقدمين يجب القيام بما يلي:


1- يحق للمتقدم لشغل الوظيفة أن يتظلم إلى الوزير المختص.

 

2- يتم التقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الناجحين أو من ترتيبه في هذه القوائم المبدئية.

 

3- تسجيل التظلم عبر بوابة الوظائف الحكومية عبر هذا الرابط

 

4- تبدأ عملية التظلم من اليوم الخميس 6 أكتوبر ولمدة أسبوعين.

 

5- يقدم التظلم خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القوائم أو علم المتقدم بها.

 

6- يتم سداد الرسم المنصوص عليه في المادة 77 من القانون.

 

7-  يتم بحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان والمستندات المقدمة من المتظلم.

 

8- يقوم الجهاز بإعلان نتيجة فحص التظلم على موقع بوابة الوظائف الحكومية سواء برفض التظلم مع بيان أسباب الرفض أو بقبوله وأحقية المتظلم في وجوده ضمن قائمة الناجحين أو بتعديل ترتيبه فيها وذلك كله في مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من اليوم التالي لانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ويرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى الوحدة المعنية بيانًا معتمدًا من الوزير المختص بالترتيب النهائي للمتقدم لشغل وظائفها مرفقًا به كل المستندات المطلوبة، ويحق لإدارة الموارد البشرية بالجهة أن تطلب من المرشح للتعيين استيفاء أي مستندات أو بيانات لازمة عن طريق بريده الإلكتروني الموضح باستمارة تقدمه للتعيين، وبموجب إخطار مسجل مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته الثابت في الاستمارة ويعتبر الترشح لاغيًا في حالة عدم استيفاء البيانات المطلوبة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار المرشح بطلبها.

 

ويُعرض أمر الترشح على لجنة الموارد البشرية في أول اجتماع لها للنظر في تعيين المرشحين في الوظائف المعلن عنها، بعد التحقق من استيفائهم شروط شغل هذه الوظائف.

 

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