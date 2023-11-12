رئيس جامعة بني سويف: الطلاب ذوو الهمم على رأس اهتماماتنا

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وفدًا من المجلس القومي للإعاقة على خلفية استضافة الجامعة لندوة حول تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الاعاقة في الانتخابات الرئاسية.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، والدكتور وليد فاروق عميد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتورة الشيماء عبد السلام محاضر الشباب للمشاركة بالانتخابات الرئاسية، وهشام الجبالي وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف.

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وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا اللقاء مثمنًا دور المجلس في تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في المجتمع، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالطلاب ذوي الهمم بشكل خاص، وتقوم بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه متحدي الإعاقة وتعمل على تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بهم، إضافة إلى تقديم منح دراسية لطلبة الدراسات العليا بكل الكليات لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم منذ توليه الحكم، والذي أمر برعايتهم ودعمهم ودمجهم في المجتمع ويوجه دائمًا بتلبية كافة احتياجاتهم.

ووجه الوفد الشكر لرئيس الجامعة وتقديرهم الكامل للدور الرائد الذي يقوم به، وأن الجامعة لديها كلية مُتخصصة لخدمتهم ولتصبح رائدة في هذا المجال بين نظائرها من الجامعات الأخرى على المستويين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى مركز لتقديم الخدمات المتنوعة وكافة سبل الدعم لهم ولأولياء أمورهم خلال دراستهم بالجامعة، فضلًا عن وحدة متحدي الإعاقة.