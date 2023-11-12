الدوري البرازيلي، كورينثيانز يفوز بهدف نظيف على جريميو

الدوري البرازيلي، حقق فريق كورينثيانز الفوز بهدف نظيف على جريميو في المباراة التي أقيمت بالجولة 35 من الدوري، وأقيمت على ملعب جريميو.

أحداث المباراة

جاء هدف كورينثيانز في الدقيقة 32 عن طريق أنخيل روميرو، وحصل برونو الفيس لاعب جريميو علي بطاقة حمراء في الدقيقة 81.

تشكيل جريميو

حراسة المرمي: جرنادو

خط الدفاع: بيدرو، الفيس، كانيمان، رينالدو

خط الوسط: ماتياس، كاربللو، كريستالدو

خط الهجوم: بيسوزي، سواريز، جالادهو

تشكيل كورينثيانز

حراسة المرمي: راموس

خط الدفاع: ميندز، فيرسيمو، كيتانو

خط الوسط: فاجنر، جوليانو، مايكون، بيدو

خط الهجوم: اجوستو، جاسوفا، روميرو

فلومينينزي البرازيلي يفوز ببطولة ليبرتادوريس

وفاز فلومينينزي بلقب ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه بعد انتصاره على بوكا (2-1) في الوقت الإضافي بعد نهاية الشوطين الأصليين بالتعادل 1-1 وفشل بوكا جونيورز الأرجنتيني بالفوز بلقب ليبرتادوريس للمرة السابعة في تاريخه.

وأكد ألميرون في تصريحات صحفية عقب النهائي "في الكثير من اللحظات فلومينينزي كان جيدا وكان الأفضل، دائما ما يلعبون جيدا ويستغلون الحارس جيدا والكثير من اللاعبين كذلك"

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وعن هذا الانتصار قال ألميرون: "فلومينينزي استحق الفوز.. لا أدري لماذا لا يتم الاعتراف به كفريق كبير"، مشيرا إلى أنه فريق متميز من الناحية الهجومية.

وأقر ألميرون بأن بوكا اندهش من أسلوب لعب الخصم في الشوط الأول، مبرزا أن جميع لاعب الفريق الأرجنتيني يشعرون بالحزن بسبب النتيجة.

ورغم الهزيمة في النهائي، أشار ألميرون إلى أن بوكا بذل جهدا حتى يصل إلى هذه المباراة النهائية.

وحقق فريق فلومينينسي البرازيلي فوزا مثيرا على حساب نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنتيجة 2-1) ليتوج بطلا لبطولة كأس الليبرتادوريس، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ماراكانا التاريخي.

وتقدم الأرجنتيني جيرمان كانو لفلومينينسي بهدف في الدقيقة الـ36 قبل أن يتعادل لويس أدفينكولا لفريق المدرب خورخي ألميرون بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الشوط الثاني.

وخاض الفريقان شوطين إضافيين بعد التعادل، وفي الدقيقة الـ99 سجل كينيدي هدف الفوز قبل أن يتلقى البطاقة الصفراء الثانية ويُطرد لمبالغته في الاحتفال بالهدف.

وفاز فريق المدرب فرناندو دينيز، الذي يقود منتخب البرازيل بشكل مؤقت، بلقب ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل الفائز باللقب إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتأهل بوكا جونيورز إلى المباراة النهائية، بعد احتلاله صدارة مجموعته في دور المجموعات برصيد 13 نقطة، قبل أن يتخطى كلًا من ناسيونال وريسينغ الأرجنتيني وبالميراس البرازيلي في الأدوار الإقصائية.

أما فلومنينيسي فتأهل إلى الدور النهائي، بعد تصدره مجموعته في دور المجموعات متفوقًا على ريفربليت الأرجنتيني، قبل أن يفوز في الأدوار الإقصائية على كل من أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني ثم على أولمبيا في ربع النهائي، وعلى مواطنه إنترناسيونال في نصف النهائي.