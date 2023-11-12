الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم: حماس منعت دخول 300 لتر سولار لمستشفى الشفاء بغزة

المتحدث بإسم جيش
المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

مستشفى الشفاء، كشف المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري،  عن استمرار العمليات العسكرية في غزة حتى تحقيق أهدافها.

 

تدمير انفاق حماس


وزعم خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل أن قوات جيش الاحتلال قد دمرت الأنفاق ومنصات الصواريخ في غزة.
 

اعتقال فلسطينيين من غزة

وأضاف أنه تم اعتقال 20 فلسطينيا من المقاومة الفلسطينية في غزة وتم إحضارهم الي إسرائيل للتحقيق.
 

مزاعم دعم مستشفى الشفاء بغزة

واستمر المتحدث بإسم جيش الاحتلال في مزاعمه قائلا "اقترحنا تقديم 300 لتر من السولار لمستشفى الشفاء لكن حماس منعت إدخالها، كما اقترحنا رعاية الأطفال الرضع ونقلهم لمكان اَمن ولكن حماس منعت ذلك أيضا.
 

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ادخال الوقود لغزة

وتابع: لم يتم إدخال الوقود لقطاع غزة وما حدث أننا اتصلنا مع مستشفى الشفاء وأحضرنا 300 لتر من أجل المحركات الأساسية ونحن في اتصال مباشر مع مدير المستشفى وأكدنا استعدادنا تقديم السولار ولكن حماس منعت ذلك.
 

وفاة مرضى فلسطينيين بسبب نفاد الوقود بمستشفى الشفاء

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة «القدس» الإخبارية، بارتقاء عدد كبير من مرضى العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء وحصار الاحتلال الإسرائيلي الخانق.

ووفقا للشبكة الفلسطينية، فقد انطلقت دعوات شعبية للخروج بمسيرات ومواجهات في كل فلسطين الآن، وذلك بعد ارتقاء عدد كبير من مرضى العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي واستمرار الحصار وعدوان الاحـتلال على قطاع غزة.

ومنذ قليل، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان مشترك، إلى تحرك دولي عاجل لإيقاف الهجمات على المستشفيات في قطاع غزة.

الصحة العالمية تفقد الاتصال بمستشفى الشفاء، وأنباء عن قصف مجمع الأمم المتحدة بغزة

استشهاد عدد كبير من مرضى العناية المركزة بمستشفى الشفاء في غزة بسبب نفاد الوقود

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال المديرون الإقليميون للمنظمات الثلاث في البيان "يتملكنا الرعب من التقارير الأخيرة التي تفيد بوقوع هجمات على مستشفى الشفاء ومستشفى الرنتيسي للأطفال - النصر ومستشفى القدس، وفي محيط تلك المستشفيات، وعلى مستشفيات أخرى في مدينة غزة وشمال غزة، مما أسفر عن مقتل الكثيرين، منهم أطفال".

 

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