حبس وغرامة، عقوبة فتح مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية دون ترخيص

قالت النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن نشاط العيادة البيطرية، مهني وليس تجاريا، مضيفة أنه لا يسمح بتداول العقاقير البيطرية داخل العيادات.

وأضافت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنه يجوز للعيادة البيطرية؛ تداول الأدوية عن طريق ترخيص يتم استخراجه من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، علاوة على وُجود سجل تجاري.

وذكرت أن مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية واللقاحات يتم ترخيصها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ولا يمكن الجمع بين أكثر من رخصة داخل منشأة واحدة.

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وحذرت النقابة العامة للأطباء البيطريين، المواطنين والمربين من مقتني الطيور والحيوانات من التعامل مع الأشخاص، ممن يقومون بالتشخيص وإعطاء علاجات، وهم ليسوا أطباء بيطريين، حيث أن ذلك يعرض الثروة الحيوانية للهلاك، وهدم الاقتصاد القومي واقتصاد المواطن، بالإضافة إلى ما يُمثله ذلك من خطورة وجود مُتبقيات دوائية خطيرة تُؤثر على صحة المواطن.

وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن مُزاولة مهنة الطب البيطري دون ترخيص، هي جُنحة عقوبتها السجن لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى أن فتح محال عامة للجمهور دون ترخيص تقع تحت طائلة مخالفة القانون 154 لسنة 2019 بشأن تراخيص المحال العامة، وعقوبتها غرامة 25 ألف جنيه للمرة الأولى، و50 ألف جنيه والسجن عند التكرار.

الطب البيطري يكشف سر فقد سيدة ليديها وقدميها بسبب وجبة سمك بلطي ويحذر من تناوله بهذه الطريقة

قدمت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، بعض النصائح أثناء تناول الأسماك، بعد واقعة بتر يدي وقدمي سيدة أمريكية بسبب وجبة سمك بلطي.

قصة السيدة الأمريكية مع سمك البلطي

وقالت “شيرين” على صفحتها الشخصية ب"فيس بوك تحت عنوان: ما حكاية السيدة التي تم بتر يديها وقدميها بسبب وجبة من سمك البلطي؟

وأضافت: "سيدة أمريكية تدعى لورا باراخاس تعيش في كاليفورنيا اشترت سمكًا بلطيًّا من أحد الأسواق لتصاب بإعياء بعد تناول الطعام وينتهي بها الأمر ببتر يديها وقدميها بعد إصابتها ببكتيريا الضمة".

المأكولات البحرية النيئة

وتابعت رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين: "يمكن الناس لأول مرة تتعرف على اسم البكتيريا دي الي اسمها العلمي (Vibrio parahaemolyticus) النوع ده بينتقل للإنسان عبر تناول المأكولات البحرية النيئة أو غير المطهوة جيدًّا".

وأشارت إلى أنه من أبرز الأمراض التي تنقلها هي الكوليرا وإنتان الجروح، ويمكن أن تصيب الأشخاص عبر السباحة في البحار عن طريق تلوث جروح موجودة بالفعل في أجسامهم.