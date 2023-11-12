بلومبرج: كل يوم حرب ضد غزة يكلف إسرائيل 260 مليون دولار

أكدت وكالة "بلومبرج" للأنباء، في مقال نشرته، اليوم الأحد، أن كل يوم حرب ضد حماس يكلف إسرائيل 260 مليون دولار.

وأوضحت بلومبرج أن عجز ميزانية الدولة في شهر أكتوبر زاد بأكثر من سبعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهد بدفع "أي تكلفة اقتصادية ستترتب عن هذه الحرب".

وانخفضت احتياطيات إسرائيل الدولية بأكثر من 7 مليارات دولار في أكتوبر الماضي، في ظل سعي البنك المركزي الإسرائيلي للدفاع عن الشيكل بعد بدء الحرب على قطاع غزة.

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وأفادت وكالة "بلومبرج"، نقلا عن بيانات المركزي الإسرائيلي، بأن الاحتياطيات تراجعت بمقدار 7.3 مليار دولار أو بنسبة 3.7%، إلى 191.2 مليار دولار، وهذا أدنى مستوى في نحو عام.

وكان بنك إسرائيل قد أعلن في وقت سابق عن حزمة دعم بقيمة 45 مليار دولار بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع في 7 أكتوبر 2023، وتعهد ببيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية وتقديم ما يصل إلى 15 مليار دولار من خلال المقايضات لدعم الشيكل.

ولا يزال الشيكل عند أضعف مستوى منذ 2012، كما أن تكلفة التحوط ضد المزيد من الخسائر ارتفعت، كذلك تراجعت الأسهم والسندات الإسرائيلية بشدة مع خشية التجار من تصاعد الحرب لتصبح صراعا إقليميا.

اشتباكات مستمرة علي عدة محاور في غزة

وتستمر الاشتباكات المسلحة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، والفصائل تواصل قصف مستوطنات غلاف غزة.

وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أنه "عند الساعة 16:45 بالتوقيت المحلي، قصفت سرايا القدس موقع كرم أبو سالم وقاعدة اميتاي برشقات صاروخية".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم إطلاق 15 صاروخا من لبنان في الرشقة الأخيرة والقبة الحديدية تصدت لـ 4 منهم فقط"، مضيفا "أصيب 7 جنود إسرائيليين إثر سقوط قذائف هاون في منطقة منارة قرب الحدود اللبنانية".

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