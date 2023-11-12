الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

رياضة البحيرة تنفذ أنشطة أندية السكان بمراكز شباب المحافظة (صور)

أنشطة أندية السكان
أنشطة أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة (إدارة التدريب والمشروعات - تمكين الشباب) بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان مصر، ومؤسسة اتجاه تدريبات، أنشطة حملة 360، جلسة رياضية للتوعية عن العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن أنشطة أندية السكان وكذلك جلسة عن زواج الأطفال

 

 وجاء ذلك بمركز شباب سحالي بأبوحمص اليوم الأحد 12 نوفمبر لعام 2023 بحضور عدد 33 مستفيد.

أنشطة أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو
أنشطة أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو
أنشطة أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو

ويهدف المشروع إلى رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية وجلسات الأورجامي  ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الإنجابية ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، صحة المراهقين، زواج الأطفال، تنظيم الأسرة وختان الإناث يقوم بتنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع.

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كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.
كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

أنشطة أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو
أنشطة أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو
أنشطة أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو

الجدير بالذكر يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وتوجيهات إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة وذلك طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية لتمكين الشباب صندوق الأمم المتحدة للسكان واشرف إدارة التدريب والمشروعات بالمديرية.

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رياضة البحيرة تنظم ندوة تثقيفية بعنوان "سبل التطوع وإنقاذ الآخرين" بأبوحمص (صور)

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