الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

200 ألف جنيه من الغرفة التجارية بسوهاج لمساعدة الأيتام في دفع مصروفات الدراسة

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، تسليم شيك بقيمة ٢٠٠ ألف جنيه مقدمة من مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج لمديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، للمساهمة في دفع مصروفات الدراسة وشراء المستلزمات الدراسية لصالح التلاميذ الأيتام من الفئات الأكثر احتياجا.

 

وذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والنائب خالد أبوالوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج وعضو مجلس الشيوخ، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.

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وثمن محافظ سوهاج مبادرة الغرفة التجارية بسوهاج، مؤكدا علي دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تمد يد العون للمواطن السوهاجي، خاصة من الفئات الأولي بالرعاية، لافتا إلي أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

وعلى هامش اللقاء عقد محافظ سوهاج، بمكتبه، لقاءا مع مجلس إدارة الغرفة التجارية تناول مناقشة سبل التعاون المشترك، وعرض بعض المطالب والمشكلات الخاصة بالتجار بشكل عام، والتي لاقت استجابة سريعة من المحافظ.

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