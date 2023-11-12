الأحد 12 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

محاور رئيسية في خطة مصر للطيران للتوسع في القارة الأفريقية

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

تسعى الشركة الوطنية مصر للطيران إلى التوسع في القارة الأفريقية كنوع من الاستثمار وزيادة حركة الطيران بين عدة نقاط أفريقيا، وذلك من خلال افتتاح خطوط طيران جديدة من تلك الدول إلى مختلف دول العالم.

 

ويعتبر التوسع في القارة الأفريقية استثمارا كبيرا وتم مراجعته من قبل كافة الجهات المختصة، وذلك التوسع في القارة الأفريقية سوف يساعد الشركة في تشغيل أسطول طائراتها وكذلك الركب الطائر بمختلف تخصصاته.

وتتمركز خطة مصر للطيران للتوسع في القارة الأفريقية من خلال عدة نقاط:

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دشنت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية مركزا جديدا لصيانة الطائرات بمطار "كوتوكا" بالعاصمة الغانية "أكرا" لتقديم خدمات الصيانة اليومية وذلك لخدمة طائرات مصر للطيران، بالإضافة إلى طائرات الخطوط الجوية القطرية التي تشغل رحلاتها إلى مطار أكرا كخطوة أولى نحو استهداف العديد من العملاء الجدد.

وتسعى الشركة الوطنية مصر للطيران، إلى التوغل في قارة أفريقيا من خلال 3 محاور أساسية حيث تعمل مصر للطيران حاليا على تنفيذ خطتها الطموحة نحو التوسع في أفريقيا في مختلف مجالات صناعة النقل الجوي سواء من خلال:

- توسعة شبكة خطوط نقل الركاب.

- حركة البضائع.

- مجالات الصيانة والتدريب وغيرها بما يليق بمكانة الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية أول شركة طيران أنشئت في أفريقيا والشرق الأوسط والسابعة على مستوى العالم.

وأوضح مصدر بالشركة، أن هناك دراسة لفتح خطوط شحن جوي وزيادة الحركة الخاصة بالشحن الجوي.

 

وتحرص مصر للطيران علي توفير مزيد من النقاط الجديدة من خلال شبكة خطوطها والتي تصل إلى نحو ٧٠ نقطة مباشرة حول العالم، من بينهم ١٩ نقطة في أفريقيا بالإضافة إلى أكثر من ٤٠ نقطة أخرى عن طريق رحلات  "المشاركة بالرمز" بالرغم من تداعيات  جائحة كورونا والتي أثرت علي صناعة النقل الجوي. 

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