الأحد 12 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

الليلة.. المرشح الرئاسي حازم عمر ضيف المساء مع قصواء على cbc

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر، فيتو

يحل، الليلة، المرشح الرئاسي حازم عمر، ضيفًا على برنامج في المساء مع قصواء، مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة cbc.


وجاء ذلك بعدما أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


وذكرت الإعلامية قصواء الخلالي إن هذا يأتي بعد انطلاق حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة المصرية 2024، ودعمًا لتعددية وتوازن المشهد الإعلامي والانتخابي المصري.

السلم رمزا انتخابيا للمرشح الرئاسي حازم عمر

حازم عمر يناقش مع وفد التنسيقية تفاصيل برنامجه في انتخابات الرئاسة

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المرشح الرئاسي حازم عمر الاعلامية قصواء الخلالي قناة cbc قصواء الخلالي حازم عمر

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