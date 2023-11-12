الليلة.. المرشح الرئاسي حازم عمر ضيف المساء مع قصواء على cbc

يحل، الليلة، المرشح الرئاسي حازم عمر، ضيفًا على برنامج في المساء مع قصواء، مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة cbc.



وجاء ذلك بعدما أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



وذكرت الإعلامية قصواء الخلالي إن هذا يأتي بعد انطلاق حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة المصرية 2024، ودعمًا لتعددية وتوازن المشهد الإعلامي والانتخابي المصري.

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