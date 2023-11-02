الخميس 02 نوفمبر 2023
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سياسة

السلم رمزا انتخابيا للمرشح الرئاسي حازم عمر

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر يختار رمز السلم، فيتو

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، اختيارها للرمز الانتخابي لمرشحها خلال الانتخابات الرئاسية المقرر لها 2024.

وقال الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحملة إنه تم اختيار رمز «السلم» رمزا للمرشح خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، على أن يكون رقم أربعة بكشوفات الانتخابات.

واستضاف حزب الشعب الجمهوري قبل أيام، وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، لمناقشة البرنامج الانتخابي للمهندس حازم عمر المرشح لخوض ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة.

بدأ هذا اللقاء بكلمة ترحيبية للواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب والمنسق العام للحملة الانتخابية، رحب فيها بالمهندس حازم عمر رئيس الحزب، ووفد التنسيقية، وأيضًا بالحضور من قيادات وشباب الحزب.

تحدث المهندس حازم عمر خلال هذا اللقاء عن ملامح برنامجه الانتخابي، وبدأ بالمحور الاقتصادي والذي يستهدف من خلاله المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية، ثم انتقل في حديثه من المحور الاقتصادي إلى المحور الاجتماعي والذي يستهدف فيه بناء رأس المال البشري، من خلال الاستثمار في التعليم والصحة، واكتساب المهارات المؤهلة لسوق العمل، فضلًا عن توفير حزمة جيدة من برامج الحماية الاجتماعية.

المحور السياسي كان حاضرًا بقوة في حديث المرشح الرئاسي، عن برنامجه الانتخابي، والذي يشمل معالجة بعض الانعكاسات الكامنة من مرحلة التقلبات السياسية التي شهدها العالم خلال الفترات الماضية على العلاقات الدولية، وتعظيم مكانة مصر الإقليمية والدولية في ظل التغيرات الراهنة، وهو الأمر الذي يتطلب الحفاظ على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والخدمية ورفع كفاءتها.

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حازم عمر الانتخابات الرئاسية السلم الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري

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