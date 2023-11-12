4 محترفين هزوا شباك الأهلي في الموسم الحالي من الدوري

يتصدر النادي الأهلي بطولة الدوري المصري برصيد 13 نقطة، من خمس مباريات خاضها الفريق في جدول الدوري، وذلك بعد تعادله في المباراة الأخيرة أمام الجونة بهدف لكل فريق.

وفي التقرير التالي نعرض لكم مفارقة للنادي الأهلي في بطولة الدوري مع المحترفين:

مفارقة غريبة للنادي الأهلي مع المحترفين في الدوري المصري

فاز الأهلي في 4 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة

سجل الفريق 15 هدف واستقبل 4 أهداف

استقبل الأهلي 4 أهداف جميعهم من لاعبين محترفين.

وجاءت الأهداف الأربع في مرمي الأهلي كالأتي ( الغاني ياو أنور لاعب الإسماعيلي ، الأوغندي اوشايا لاعب المقاولون العرب، الجزائري القندوسى لاعب سيراميكا، المغربي بلحاج لاعب الجونة.

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لاعبو الأهلي يتسلمون برنامج اندريا خلال فترة الراحة السلبية

وقال مصدر داخل الأهلي إن أندرياس اندويا مخطط الأحمال البدنية منح اللاعبين عبر جروب الواتس الخاص برنامج بدني لتنفيذه بشكل منفرد لكل لاعب للحفاظ علي معدلات اللياقة البدنية والأوزان خلال الراحة السلبية من التدريبات.

من ناحية أخرى كشف مصدر مقرب من صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف اللاعب من الرحيل عن القلعة الحمراء في ميركاتو الشتاء القادم بعد استمرار استبعاده من الحسابات الفنية.

أضاف: صلاح محسن مستمر في الأهلي ولديه رغبة في إثبات نفسه ورفض مناقشة أي عروض محلية للرحيل في يناير القادم.

وأوضح أن صلاح محسن ينتظر الحصول على فرصته مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر خاصة وأن السويسري تمسك بعودته من سيراميكا كليوباترا للاستفادة منه في تدعيم هجوم الفريق.

كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة وجود خلافات بين مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة بالأهلي بسبب سفر السويسري إلي بلاده لقضاء إجازة خاصة بعد مباراة الجونة استغلالا لفترة التوقف الدولي.

وقال: كولر اتفق مع لجنة التخطيط للكرة وشركة الكرة وبالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي السفر إلى بلاده لقضاء إجازة سريعة مع أسرته.

أضاف: فترة التوقف الماضية كولر استمر في مصر ولم يغادر إلي سويسرا حيث استغل الراحة السلبية وسافر إلي الغردقة لقضاء الاجازة ولكن هناك اتفاق مسبق علي سفره إلي سويسرا فور انتهاء مباراة الجونة.

أهداف مباراة الأهلي أمام الجونة

سجل أيمن موكا هدفًا لصالح الجونة في الدقيقة الثانية ولكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب اصطدام الكرة بيده.

وفي الدقيقة 36 سجل أنتوني موديست الهدف الأول للأهلي في شباك الجونة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل أحمد بلحاج هدف التعادل للجونة عن طريق ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 83 تعرض أحمد محمود لاعب الجونة للطرد بعد التدخل على كريم فؤاد.