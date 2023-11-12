الدوري الهولندي، فينورد يفوز علي ألكمار 1-0 ويصعد للمركز الثاني

الدوري الهولندي،فاز فريق فينورد على نظيره ألكمار بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت علي ملعب فيجينورد في الجولة الثانية عشر من الدوري الهولندي الممتاز.

أحداث المباراة

وسيطر فريق فينورد علي مجريات المباراة حتي أحرز مادورو الهدف الأول لفريق فينورد في الدقيقة 22 من تمريرة علي رضا جهانبخش

وحاول لاعبو الكمار إدراك هدف التعادل لكن دون جدوي

بهذا الفوز يصل فينورد إلي المركز الثاني في ترتيب الدوري، بينما يتواجد الكمار في المركز الرابع

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تشكيل فينورد

حراسة المرمي: بيلو

خط الدفاع: جيرتريدا، تراونر، هانكو، هارتمان

خط الوسط: جهانبخش، ويفر، مادورو، بايكساو

خط الهجوم: ستنجس، خيمنيز

توقف مباراة أياكس وفينورد في الجولة السادسة من الدوري الهولندي

توقفت مباراة أياكس أمستردام وضيفه فينورد حامل اللقب، في قمة المرحلة السادسة من الدوري الهولندي لكرة القدم، بعد أقل من ساعة، بسبب إلقاء الجماهير للألعاب النارية حسب صور تلفزيونية.

وأمر الحكم سيردار جوزوبيوك كلا الفريقين بالعودة الى غرف الملابس للمرة الثانية في الدقيقة 56، بعد إلقاء الألعاب النارية على أرضية الملعب من قبل مشجعي الفريق المضيف أياكس.

وكان الحكم أوقف المباراة للمرة الأولى قبل نهاية الشوط الأول للسبب ذاته، وقبلها توقفت المباراة لفترة وجيزة بعد إلقاء كأس على أرضية الملعب

وحسب وكالة أنباء "أيه إن بي" والعديد من وسائل الإعلام المحلية، اندلعت أحداث خارج الملعب، ما اضطر الشرطة إلى التدخل، وتعرضت بوابة الدخول الرئيسية لملعب يوهان كرويف للتدمير، حسب الصور المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان فينورد متقدما (3-0) عندما توقفت المباراة.

ويمر أياكس حاليا بأزمة رياضية، إذ يملك 5 نقاط فقط من 4 مباريات ويحتل المركز 13، فيما يملك فينورد 11 نقطة من 5 مباريات ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما يتصدر آيندهوفن الدوري بالعلامة الكاملة في 5 مراحل.

ويشارك فينورد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في المجموعة الخامسة

مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.