صن داونز البطل.. ودفاع الأهلي الأسوأ.. ملخص النسخة الأولى لبطولة الدوري الأفريقي

اختتمت اليوم بطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولي بتتويج فريق صن داونز الجنوب أفريقي علي حساب الوداد المغربي، وشهدت البطولة نجاحا كبيرا علي المستوي الجماهيري خلال النسخة الاولي.

وحصل فريق صن داونز علي جائزة مالية قدرها 4 مليون دولار كأكثر جائزة مالية يحصل عليها فريق أفريقي في تاريخ المنافسات القارية.

وفي التقرير التالي نعرض لكم إحصائيات وأرقام بطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولي

فكرة إنشاء الدوري الأفريقي

في يوليو 2021 قرر موتسيبيه رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التحرك لتنفيذ مشروع دوري السوبر الأفريقي حيث قرر إقامة بطولة جديدة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، مع عوائد مالية كبيرة للأطراف المشاركة.

وخطط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إطلاق المسابقة في 2023 وتشير التقارير إلى أن أفضل 24 ناديًا سيشاركون وسيتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات من ثمانية فرق قبل مرحلة خروج المغلوب التي تبدأ في دور الـ16.

قبل أن يتم اتخاذ قرار بمشاركة 8 فرق الأفضل علي مستوي القرن الحالي.

الدوري الأفريقي، فيتو

الفريق الأكثر إستقبالا للأهداف في بطولة الدوري الأفريقي

الأهلي، إنيمبا، الوداد 4 أهداف

مازيمبي، سيمبا 3 أهداف

بيترو أتليتكو، صن داونز، الترجي هدفين

الهداف وأفضل لاعب

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الأفريقي، ثابيلو ماسيكو لاعب صن داونز أفضل لاعب في بطولة الدوري الإفريقي، كما تم اختيار نفس اللاعب ماسيكو هداف بطولة الدوري الأفريقي بهدفين، أحدهما في مرمي الأهلي في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة.

ثابيلو ماسيكو، فيتو

الفريق الأكثر إحراز للأهداف في بطولة الدوري الأفريقي

1- صن داونز والوداد 6 أهداف

2- الترجي التونسي 4 أهداف

3- الأهلي وسيبما التنزاني 3 أهداف

4- مازيمبي الكونجولي هدف وحيد

5 إنيمبا النيجيري لم يحرز وبيترو أتليتكو الأنجولي لم يحرزا أي هدف

نتائج الدور ربع النهائي للدوري الأفريقي

صن داونزالجنوب أفريقي 2-0 بيترو أتليتكو الأنجولي

الأهلي المصري 3-3 سيمبا التنزاني تأهل المارد الأحمر بقاعدة هدف خارج الأرض

الوداد المغربي 3 - 0 إنيمبا النيجيري

الترجي التونسي 3 - 1 مازيمبي الكونجولي

صن داونز بطل الدوري الأفريقي، فيتو

جائزة أفضل حارس

وبالنسبة لأفضل حارس في بطولة دوري السوبر الإفريقي، ذهبت الجائزة إلى حارس صن داونز رونوين ويليامز.

نتائج الدور نصف النهائي في البطولة

الترجي التونسي تعادل 1-1 أمام الوداد وتأهل الفريق المغربي بركلات الترجيح

صن داونز الجنوب أفريقي يفوز 1-0 علي الأهلي المصري

رونوين ويليامز، فيتو

ملخص نهائي بطولة الدوري الأفريقي بين صن داونز والوداد

وأحرز هدف صن داونز اللاعب بيتر شالوليلي في الدقيقة الـ4 من الوقت بدل الضائع، من متابعة لكرة ارتدت من يد يوسف المطيعي حارس مرمى الوداد، وسجل أوبري موديبا الهدف الثاني لفريق صن داونز بالدقيقة 53.

وشهد الشوط الأول سيطرة واستحواذ بنسبة وصلت إلى 70% لصالح أصحاب الأرض فريق صن داونز الجنوب أفريقي، مقابل تنظيم دفاعي مميز من الوداد.

وتعرض الشرقي البحري لاعب الوداد المغربي لإصابة قوية على مستوى الرأس بعد تدخل مع لاعب صن داونز الجنوب أفريقي خرج على أثرها لتلقي العلاج وعاد من جديد.

وفي الدقيقة 43 تعرض يوسف المطيع حارس مرمى الوداد المغربي لإصابة أيضا بعد تدخل مع لاعب صن داونز داخل منطقة الجزاء.

واحتسب حكم المباراة 12 دقيقة وقت بدل ضائع في نهاية الشوط الأول بسبب السقوط المتكرر للاعبي الوداد المغربي بهدف إضاعة الوقت.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل شالوليلي هدف صن داونز في شباك الوداد لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الجنوب أفريقي بهدف نظيف.

ومع انطلاق الشوط الثاني تبادل الفريقين السيطرة على الكرة حتى سجل أوبري موديبا الهدف الثاني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي في شباك الوداد المغربي بالدقيقة 53

صن داونز، فيتو

صن داونز، فيتو

الجائزة المالية لـبطولة الدوري الأفريقي

4000000 دولار للفائز (4 ملايين دولار للمركز الأول)

3000000 دولار للوصيف (3 ملايين دولار للمركز الثاني)

1,700,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين لنصف النهائي

1,000,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين إلى الدور ربع النهائي



تعتبر الجائزة المالية جذابة وتنافسية، حيث سيلعب النادي الفائز 6 مباريات فقط للفوز بالجائزة المالية الكبيرة البالغة 4 ملايين دولار.

أندية كرة القدم الأخرى المشهورة وذات التصنيف العالي التي شاركت في النسخة الافتتاحية من دوري كرة القدم الأفريقية هي إنيمبا إف سي (نيجيريا)، الوداد الرياضي (المغرب)، ماميلودي صن داونز إف سي (جنوب إفريقيا)، تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)، الترجي الرياضي التونسي (تونس) وأتلتيكو بتروليوس دي لواندا (أنجولا).

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AFL هي مسابقة CAF تم إنشاؤها بالشراكة مع FIFA، أحد الأهداف الرئيسية لتشكيل دوري كرة القدم الأمريكية هو ضمان أن تكون جودة كرة القدم للأندية الأفريقية قادرة على المنافسة عالميًا وأن تكون أندية كرة القدم الأفريقية قابلة للحياة تجاريًا. سوف يساهم اتحاد كرة القدم الأميركي أيضًا في تطوير ونمو مواهب كرة القدم للشباب في القارة الأفريقية.

نية CAF هي أن جميع الاتحادات الأعضاء الـ54 في CAF، بما في ذلك الدول التي قد لا يكون لديها أندية كرة قدم في AFL، يجب أن تستفيد وتتلقى مساهمات مالية من الجدوى التجارية ونجاح AFL.

بطولة الدوري الأفريقي، فيتو