غلق باب التقديم لوظائف صندوق ابنية المحاكم والشهر العقاري 15 نوفمبر

أعلنت الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري غلق باب التقديم لعدد من الوظائف بالتعاقد التي أعلنت عنها الهيئة بداية الشهر الجاري

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة الهيئة لعدد من الوظائف وبدء التقديم في 1 نوفمبر الجاري وسيتم إغلاق باب التقديم 15 نوفمبر الجاري وتضمنت الوظائف ما يلي:

وظيفة الخدمات المعاونة ( خفير حراسة ) عن طريق التعاقد

وشمل وصف الوظيفة ما يلي: حماية ملكية عامة من أى عملية تخريب أو سرقة وما شابه فهو المسئول فى الدرجة الأولى عن توفير الاستقرار والأمن والحماية للملكية المسئول عنها.

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كما تضمنت شروط التقديم للوظيفة ما يلي:

- أن يكون مصرى الجنسية وعلى ألا يزيد السن عن (40) سنة من تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون محمود السير وحسن السمعة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق "قدوة حسنة" أو أعفى منها.

- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة للشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- اجتياز الاختبارات المقررة والمقابلات.

- إجتياز الكشف الطبي وتحليل المواد المخدرة لمن اجتازوا الاختبارات والمقابلات.

-أن يكون المتقدم من بين أبناء محافظة القاهرة

ويؤدى شاغل الوظيفة عمله وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة وحماية الملكية العامة المسئول عنها والحفاظ على سلامة الأجهزة والمعدات والأدوات المختلفة محل عهدته والقيام بما يسند إليه من أعمال مماثلة تتعلق بواجبات نفس الوظيفة.

وشمل شروط التقديم للوظيفة أن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل علمي أقل من متوسط

أما المستندات المطلوبة تضمنت:

ـ طلب تعاقد وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2017 يقدم باسم السيد المستشار/ مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية دور المحاكم والشهر العقارى , مبين به (الاسم رباعى ــ الرقم القومى ــ رقم المحمول مزود بتطبيق الواتس اب ــ الوظيفة المطلوب التعاقد عليها)

ـ صورة شخصية حديثة.

ـ صورة بطاقة الرقم القومى سارية (الوجهين).

ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة للهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل.

ـ صورة من المؤهل الدراسى.

ـ الموقف من الخدمة العسكرية.

يتم تلقي الطلبات والأوراق المطلوبة بصيغة ملف PDFوذلك عن طريق البريد الإلكترونى elheyacourts@jp.gov.eg

وظيفة حرفى ( سائق ) عن طريق التعاقد

وصف الوظيفة: - القيـام بأعمـال ذات طبيعة حرفية تتطلب استخدام آلات او أدوات أو مواد وقيـادة وسائــل نقل مختلفة وذلك فى أحد مجالات الحركة والنقل وتحتاج إلى معرفة بأصول الحرفة.

- أن يكون مصرى الجنسية وعلى ألا يزيد السن عن (40) سنة من تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون محمود السير وحسن السمعة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق "قدوة حسنة" أو أعفى منها.

- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة للشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- اجتياز الاختبارات المقررة والمقابلات.

- اجتياز الكشف الطبى وتحليل المواد المخدرة لمن اجتازوا الاختبارات والمقابلات.

- رخصة قيادة مهنيه.

- أن يكون المتقدم من بين أبناء القاهرة الكبرى ( القاهرة ــ الجيزة ــ القليوبية ).

اما المستندات المطلوبة:1ـ طلب تعاقد وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2017 يقدم باسم السيد المستشار/ مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية دور المحاكم والشهر العقارى , مبين به (الاسم رباعى ــ الرقم القومى ــ رقم المحمول مزود بتطبيق الواتس اب ــ الوظيفة المطلوب التعاقد عليها)

ـ صورة شخصية حديثة.

ـ صورة بطاقة الرقم القومى سارية (الوجهين).

ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة للهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل.

ـ صورة من المؤهل الدراسى.

ـ الموقف من الخدمة العسكرية.

ـ صورة من رخصة قيادة مهنيه سارية.

ـ تقديم شهادة إجتياز إختبار القيادة العلمى من مركز القيادة المؤمنه.

وظيفة باحث حسابات ( عن طريق التعاقد )

وصف الوظيفة: - القيام بأعمال تخصصية أو تنفيذية فى مجال التمويل والمحاسبة وإنجاز وتنفيذ الأعمال والمهام التى يتطلب أداؤها المعرفة

بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة فى هذا الشأن.

- أن يكون مصرى الجنسية وعلى ألا يزيد السن عن (40) سنة من تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون محمود السير وحسن السمعة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق "قدوة حسنة" أو أعفى منها.

- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة للشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- إجتياز الاختبارات المقررة والمقابلات.

- إجتياز الكشف الطبى وتحليل المواد المخدرة لمن اجتازوا الاختبارات والمقابلات.

-أن يكون المتقدم من بين أبناء محافظة القاهرة.

شروط المؤهل:مؤهل عالى تخصصى فى مجال العمل (بكالوريوس تجارة قسم محاسبه) بتقدير عام جيد جدًا

المستندات المطلوبة

:1ـ طلب تعاقد وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2017 يقدم باسم السيد المستشار/ مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية دور المحاكم والشهر العقارى , مبين به (الاسم رباعى ــ الرقم القومى ــ رقم المحمول مزود بتطبيق الواتس اب ــ الوظيفة المطلوب التعاقد عليها)

ـ صورة شخصية حديثة.

ـ صورة بطاقة الرقم القومى سارية (الوجهين).

ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة للهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل.

ـ صورة من المؤهل الدراسى.

ـ الموقف من الخدمة العسكرية.

-شهادة خبرة

ظيفة مهندس صيانة ( عن طريق التعاقد )

وصف الوظيفة: - القيام بأعمال تخصصية أو تنفيذية فى مجال الهندسة وإنجاز وتنفيذ الأعمال والمهام التى يتطلب أداؤها المعرفة بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة فى هذا الشأن.

- أن يكون مصرى الجنسية وعلى ألا يزيد السن عن (40) سنة من تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون محمود السير وحسن السمعة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق "قدوة حسنة" أو أعفى منها.

- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة للشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- إجتياز الاختبارات المقررة والمقابلات.

- إجتياز الكشف الطبى وتحليل المواد المخدرة لمن اجتازوا الاختبارات والمقابلات.

- إرفاق كارنيه القيد بنقابة المهندسين.

- أن يكون المتقدم من بين أبناء محافظة القاهرة وشروط المؤهل:مؤهل عالى تخصصى فى مجال العمل (بكالوريوس هندسة ميكانيكا) بتقدير عام جيد جدًا

المستندات المطلوبة:1ـ طلب تعاقد وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2017 يقدم باسم السيد المستشار/ مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية دور المحاكم والشهر العقارى , مُبين به (الاسم رباعى ــ الرقم القومى ــ رقم المحمول مزود بتطبيق الواتس اب ــ الوظيفة المطلوب التعاقد عليها)

ـ صورة شخصية حديثة.

ـ صورة بطاقة الرقم القومى سارية (الوجهين).

ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة للهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل.

ـ صورة من المؤهل الدراسى.

ـ الموقف من الخدمة العسكرية.

-شهادة خبرة

وظيفة مهندس متابعة تنفيذ مشروعات (عن طريق التعاقد)

وصف الوظيفة:1- القيام بأعمال تخصصية أو تنفيذية فى مجال الهندسة وإنجاز وتنفيذ الأعمال والمهام التى يتطلب أداؤها المعرفة بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة فى هذا الشأن.

2- أن يكون مصرى الجنسية وعلى ألا يزيد السن عن (40) سنة من تاريخ نشر الإعلان.

3- أن يكون محمود السير وحسن السمعة.

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق "قدوة حسنة" أو أعفى منها.

5- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة للشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- اجتياز الاختبارات المقررة والمقابلات.

7- اجتياز الكشف الطبى وتحليل المواد المخدرة لمن اجتازوا الاختبارات والمقابلات.

8- إرفاق كارنيه القيد بنقابة المهندسين.

9- أن يكون المتقدم من بين أبناء محافظة القاهرة

شروط المؤهل:مؤهل عالى تخصصى فى مجال العمل (بكالوريوس هندسة مدنى) بتقدير عام جيد جدًا

المستندات المطلوبة:1ـ طلب تعاقد وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2017 يقدم باسم السيد المستشار/ مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية دور المحاكم والشهر العقارى , مُبين به (الاسم رباعى ــ الرقم القومى ــ رقم المحمول مزود بتطبيق الواتس اب ــ الوظيفة المطلوب التعاقد عليها)

2ـ صورة شخصية حديثة.

3ـ صورة بطاقة الرقم القومى سارية (الوجهين).

4ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة للهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل.

5ـ صورة من المؤهل الدراسى.

6ـ الموقف من الخدمة العسكرية.

7ـ شهادة خبره.