رياضة البحيرة تنظم ندوة تثقيفية بعنوان "سبل التطوع وإنقاذ الآخرين" بأبوحمص (صور)

نفذت مديرية الشباب بالبحيرة بالتعاون مع فريق مراكز شباب مصر ندوة تثقيفية بعنوان "سبل التطوع وإنقاذ الآخرين"، وذلك الأمس السبت 11 نوفمبر، بمركز شباب بركة غطاس بإدارة شباب أبوحمص، حيث تم التأكيد على أهم الإصابات التى تتعرض لها الأم والأبناء وكيفية التعامل معها والسلوك الصحيح للتعامل مع هذه الإصابات، تم تنفيذ بعض الفقرات الترفيهية للأطفال مثل رسم علمي مصر وفلسطين على الوجوه ومسرح تفاعلى باستخدام العرائس القفازية على هامش الندوة.

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البحيرة تنظم ندوة “سبل التطوع وإنقاذ الأخرين”، فيتو

البحيرة تنظم ندوة “سبل التطوع وإنقاذ الأخرين”، فيتو

البحيرة تنظم ندوة “سبل التطوع وإنقاذ الأخرين”، فيتو

البحيرة تنظم ندوة “سبل التطوع وإنقاذ الأخرين”، فيتو

وحاضر بالندوة السيد سعد الدين رئيس لجنة التوعية الصحية بالفريق وأحمد البدرى عضو هيئة الإسعاف المصرى ورئيس لجنة المبادرات بالفريق وكريمة رزق رئيس لجنة الموارد البشرية بالفريق.

كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الاكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

البحيرة تنظم ندوة “سبل التطوع وإنقاذ الأخرين”، فيتو

البحيرة تنظم ندوة “سبل التطوع وإنقاذ الأخرين”، فيتو

البحيرة تنظم ندوة “سبل التطوع وإنقاذ الأخرين”، فيتو



كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

والجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وتوجيهات إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.