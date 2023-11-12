الأحد 12 نوفمبر 2023
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رياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  لمواجهة فريق ميدياما الغاني، وذلك بعد التوقف الدولي  في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ومن المقرر أن تقام المباراة  يوم السبت 25 نوفمبر الساعة التاسعة مساءً بالجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

وتنقل مبارايات دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري لمباريات البطولة 

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره الجونة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على إستاد خالد بشارة بالغردقة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

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لاعبو الأهلي يتسلمون برنامج اندريا خلال فترة الراحة السلبية

وقال مصدر داخل الأهلي أن أندرياس اندويا مخطط الأحمال البدنية منح اللاعبين عبر جروب الواتس الخاص برنامج بدني لتنفيذه بشكل منفرد لكل لاعب للحفاظ علي معدلات اللياقة البدنية والاوزان خلال الراحة السلبية من التدريبات. 

من ناحية أخري كشف مصدر مقرب من صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف اللاعب من الرحيل عن القلعة الحمراء في ميركاتو الشتاء القادم بعد استمرار استبعاده من الحسابات الفنية. 

أضاف: صلاح محسن مستمر في الأهلي ولديه رغبة في إثبات نفسه ورفض مناقشة أي عروض محلية للرحيل في يناير القادم. 

وأوضح أن صلاح محسن ينتظر الحصول على فرصته مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر خاصة وأن السويسري تمسك بعودته من سيراميكا كليوباترا للاستفادة منه في تدعيم هجوم الفريق. 

كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة وجود خلافات بين مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة بالأهلي بسبب سفر السويسري إلي بلاده لقضاء اجازة خاصة بعد مباراة الجونة استغلالا لفترة التوقف الدولي. 

وقال: كولر اتفق مع لجنة التخطيط للكرة وشركة الكرة وبالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي السفر إلى بلاده لقضاء إجازة سريعة مع أسرته. 

أضاف: فترة التوقف الماضية كولر استمر في مصر ولم يغادر إلي سويسرا حيث استغل الراحة السلبية وسافر إلي الغردقة لقضاء الاجازة ولكن هناك اتفاق مسبق علي سفره إلي سويسرا فور انتهاء مباراة الجونة. 

 

أهداف مباراة الأهلي أمام الجونة 

سجل أيمن موكا هدفًا لصالح الجونة في الدقيقة الثانية ولكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب اصطدام الكرة بيده.

وفي الدقيقة 36 سجل أنتوني موديست الهدف الأول للأهلي في شباك الجونة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل أحمد بلحاج هدف التعادل للجونة عن طريق ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 83 تعرض أحمد محمود لاعب الجونة للطرد بعد التدخل على كريم فؤاد.

 

 

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