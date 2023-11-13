تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء وحسن الخلق والسمعة الطيبة

تفسير حلم ارتداء الحجاب فى المنام، فرض الله الحجاب على النساء المؤمنات كثير من النساء تفضل ارتداء الحجاب وتفتخر بذلك وإن كان ينظر لها البعض أنها لا تواكب الموضة على اعتقاد منهم ان الحجاب يعتبر شئ يدل على التخلف والتزمت وأن عدم ارتداءه لا يضر ولكن لا يعلم كثيرون أن الحجاب هو الفريضة التى فرضها سبحانه وتعالى على نساء المسلمات فالحجاب فرضه الله علي نساء المسلمين وأصبح من سمات المرأة المسلمة فهو دليل على عدم التبرج والفتنة للرجال ولذلك تحظى المحجبة باحترام الجميع الحجاب فرض على كلّ امرأة مسلمة بالغة حفظًا لهنّ وصيانةً لأعراضهنّ وكذلك حفاظًا على الرّجال من الفتنة، قال -تعالى-: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّـهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّـهِ عَظِيمًا).

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والمرأة المسلمة التي لا تقوم بما أوجبه الله عليها فلا تلبس الحجاب تعتبر عاصية لله -تعالى-، وتجب عليها التوبة إلى ربّها فتلتزم به، وتعلم أنّ فيه الشرف لها في دنياها وآخرتها أمّا من ينكر وجوب الحجاب فقد أنكر فريضة من الإسلام وردت في النّصوص الشرعيّة من القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشّريفة، فيكون على إثمٍ عظيم إن لم يتُب عن ذلك.

هذا في الواقع أما رؤية الحجاب في المنام فله العديد من التفسيرات المختلفة.

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام

أما من ترى في الحجاب الأبيض فى المنام المشغول بقطع الذهب أو لونه ذهبيًا مع اللون الأبيض فيدل ذلك على الثراء وحسن الخلق وطاعة الله.

أما من ترى في منامها غسل الحجاب ونشرة يدل ذلك على الشهرة والصيت بين الناس فالحجاب النظيف فى الرؤية يدل على الرفعة والسمعة الطيبة والحجاب المتسخ فى الرؤية يدل على السمعة السيئة بالرغم من أعمال البر التي يقوم بها هذا الزوج إلا أن صلاته وعبادته لا تشفع له سوء فعله وسوء أخلاقه مع الناس.

تفسير حلم ارتداء الحجاب في منام المتزوجة

إذا رأت المتزوجة فى منامها أنها ترتدى حجابا أو خمارا طويلا فهذه الرؤية تدل على أن زوجها يعاملها معاملة حسنة والسعادة الزوجية حملها فى مولود ذكر إذا كان الحجاب جديدا ولونه زاه، أما من ترى أنها تخلع الحجاب في المنام يدل ذلك علي شر وإيذاء من الزوج وربما تكون الزوجة متقلبة المزاج حادة الطباع، أما إذا رأت الحجاب الأسود في المنام يدل ذلك على أن زوجها له شهرة فى الخير وله قوامة على من حوله وكلمته مسموعة.

تفسير حلم ارتداء الحجاب في منام الحامل

وإذا رأت الحامل في منامها أنها ترتدي الحجاب دل ذلك على أنها سوف تنجب ذكر وهذه بشارة لها بميلاد الطفل بسلام ويسر وسلامتها وعودة حياتها وصحتها بكامل لياقتها ودوام الود بينها وبين زوجها.

تفسير حلم ارتداء الحجاب في منام العزباء

وإذا رأت العزباء فى منامها أنها ترتدى الحجاب ولها مظهر براق والنساء ينظرن لها ويتعجبون فهذا يُدل علي أنها سوف ترتبط بخطوبة أو زواج من شخص وجيه ووقور وميسور الحال ثرى وله مركز مرموق يحسدها واصدقائها عليه لوجاهة خطيبها كما أنه ملتزم دينيًا وسلوكه حسن اما اذا كان بعض العيوب فى الحجاب كأن يكون متسخ أو ممزق أوبه بعض الثقوب فهذا غير جيد والخطوبة ربما لاتدوم أو زواج لن يستمر ويتم الانفصال أما اذا رأت فى منامها أنها ترتدي حجاب أبيض فهذا يدل على نقائها من الأحقاد والحسد والشرور وسوف يتم زواجها من رجل نقى الصدر صافى النية ومخلص لمن حوله والله أعلم.