إيرادات الفيلم الغنائي السعودي سكر في مصر

حقق أول فيلم سينمائي غنائي من نوعه في الشرق الأوسط موجه للعائلة، وهو الفيلم الأول من عدة أفلام تحمل اسم "سكّر" بشباك التذاكر المصري أمس السبت 13 ألف و362 جنيهًا

ووصل إجمالي إيرادات الفيلم خلال أسبوع عرضه الأول بالسينمات 600 ألف جنيه واكتفي خلال أسبوعه الثاني بـ560 ألف ويأتي الفيلم من رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي.

فيلم سكر



واستوحي "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام، ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

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هذه السلسلة من الأفلام من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت؛ والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.. وآخرين



وكان نطلق العرض الأول للفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ النصف الثاني من أكتوبر 2023 عبر واحدة من أكبر الشركات الموزعة للأفلام في المنطقة وهي Empire Entertainment.