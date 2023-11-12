قرينة السيسي ونظيرتها التركية تبحثان تطورات الأوضاع في غزة

تلقت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من السيدة أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفقا لخبر عاجل على قناة إكسترا نيوز.

أكدتا الحرص على دفع جهود التعاون بين البلدين والاعتزاز بالعلاقات الأخوية.

كما تم استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة على الصعيد الإنساني وسبل تنسيق وتكاتف الجهود الدولية والإقليمية حيث استعرضت قرينة الرئيس السيسي الجهود المصرية على كافة الأصعدة لاحتواء الأزمة وتداعياتها الإنسانية.





وفي سياق آخر شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية كما ألقى الرئيس السيسي كلمة أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير عادية.

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وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية هدفت إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وجاءت مشاركة الرئيس في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

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