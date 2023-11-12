الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

الأقباط يحتفلون لليوم الثاني بمارجرجس في الرزيقات غرب الأقصر

جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو

يشهد دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بالأقصر، لليوم الثاني على التوالي، انطلاق ثاني أيام الاحتفالات بذكرى تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، والتي تنتهي في 16 نوفمبر الجاري.

وذلك بحضور الآلاف من الزوار المحبين والمريدين، ويترأس الاحتفال أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

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وتستمر الاحتفالات حتى 16 نوفمبر المقبل، والذي يوافق عيد تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد مارجرجس بمدينة "اللد" بفلسطين، ويشارك في الاحتفالات الآلاف من الأقباط والمسلمين من جميع المحافظات.

وخلال فترة الاحتفالات يفترش بعض البائعين من الأقباط والمسلمين، لبيع الملصقات الدينية وتجاورت بداخلها صور الآيات القرآنية مع تماثيل السيدة العذراء والسيد المسيح وصور البابا شنودة، كما اعتاد بعض الأشخاص التواجد في هذه المناسبة لدق الصلبان، ورسوم الوشم لصور الصليب والشهيد مارجرجس على أكتاف وأيدي المصلين.

ويتمتع الشهيد "مارجرجس الروماني" بشهرة واسعة لدى الكثير من الطوائف المسيحية لذا يوجد الكثير من الكنائس في العديد من دول العالم تحمل اسم مارجرجس، بل يوجد في بريطانيا 152 قرية على أسمه وصورته منقوشة على عملة الجنيه الإنجليزي، وفي النمسا أنشأ الإمبراطور فريدرك عام 1470 م رتبة من الفروسية تحمل أسم الشهيد جرجس، وكذلك في روسيا أنشأت الإمبراطورة كاترين وسامًا يحمل لقب جاورجيوس أي مارجرجس وكانت تمنحه للقادة العظام الذين ينتصرون في الحروب وفى بيروت أيضًا يوجد خليج باسم مارجرجس.

ووضعت مديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء خالد عبدالحميد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، وبقيادة اللواء دكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء محمد الصاوي حكمدار المديرية، خطة أمنية محكمة ضمن الاستعدادات النهائية والترتيبات الأمنية المتكاملة لتأمين أكبر أحتفال قبطي بدير مارجرجس بجبل الرزيقات بمحافظة الأقصر.

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الأقصر أرمنت مدينة اللد فلسطين كنيسة الشهيد مارجرجس فيتو محافظة الأقصر

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