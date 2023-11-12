مصطفى محمد يقود هجوم نانت ضد ميتز بالدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي، تواجد مصطفى محمد لاعب منتخبنا الوطني وفريق نانت في التشكيل الأساسي لمباراة ميتز في إطار منافسات الدوري الفرنسي.

تشكيل نانت ضد ميتز

تصرف مصطفى محمد

قام مصطفى محمد مهاجم نانت، بتصرف مفاجئ بعد قرار مدربه بيير آريستوي في لقاء ستاد ريم، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي.

وخسر نانت على ملعبه لا البوجوار من ضيفه ستاد ريمس بهدف دون رد.

وأجرى مدرب نانت تبديلًا بمشاركة ماتيس أبلين على حساب مصطفى محمد في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

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وتحرك مصطفى محمد بعد استبداله إلى غرف الملابس مباشرة، رافضًا الجلوس على مقاعد بدلاء فريقه تعبيرًا عن غضبه بعد قرار مدربه.

وشارك مصطفى محمد أساسيًا، لكنه لم يهز شباك ستاد ريمس.

مصطفى محمد، فيتو

وسجل اللاعب المصري 5 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم قبل طرده في لقاء رين يوم 1 أكتوبر الماضي، وغاب بعدها عن مباراتي ستراسبورج ومونبلييه قبل عودته في مباراة لانس الماضية.

ولم يهز مهاجم الفراعنة الشباك مع نانت منذ لقاء لوريان يوم 23 سبتمبر الماضي بالدوري.