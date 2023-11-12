روتانا تروج لحفل إليسا ووائل كفوري في موسم الرياض

روجت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لحفل المطربة اللبنانية إليسا والمطرب اللبناني وائل كفوري ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكتبت روتانا عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: ملك الرومانسية وائل كفوري وملكة الإحساس إليسا، نعيش معهم أحلى اللحظات في حفل غير.

وتحييإليسا ووائل كفوري حفلا غنائيا جديدا مساء يوم السبت الموافق 18 نوفمبر الجاري، على مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالسعودية.

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حفل إليسا ووائل كفوري

ومن المقرر أن يقدم الثنائي باقة مميزة من أجمل أغانيهما، التي يحبها الجمهور السعودي.



ألبوم إليسا الجديد

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا كشفت في وقت سابق عن موعد طرح ألبومها الجديد، بعد تأجيله عدة مرات وآخرها بسبب أحداث غزة، كاشفةً أسباب التأجيل.

في هذا السياق، قالت إليسا عن موعد طرح ألبومها الجديد خلال لقائها مع عرب وود: "مبحبش أدي توقعات.. وإن شاء الله بس ينزل الألبوم وتشوفوه وتتابعوه هتحبوه، بس مش دلوقتي، لأن الوقت مش مناسب للطرح".

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