برايتون يتعادل 1-1 أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق برايتون أمام شيفيلد يونايتد في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية عشرة من البريميرليج وأقيمت على ملعب أمريكان إكسبريس معقل فريق برايتون.

وجاءت أحداث المباراة على النحو التالي:

أحداث مباراة برايتون وشيفيلد

تقدم أدينجرا بالهدف الأول لفريق برايتون في الدقيقة السادسة.

وتعادل شيفيلد عن طريق ويبستير لاعب برايتون بالخطأ في مرماه

وحصل داوود لاعب برايتون علي بطاقة حمراء في الدقيقة 69.

تشكيل برايتون

حراسة المرمي: ستيل

خط الدفاع: جروس، ويبستير، فان هيك، إيجور

خط الوسط: جيلمور، داوود، لالانا

خط الهجوم: بونانوتي، أدينجرا، فاتي

تشكيل شيفيلد يونايتد

حراسة المرمي: فودرينجهام

خط الدفاع: بالدوك، روبنسون، تروستي

خط الوسط: بوجل، سوزا، نورود، توماس

خط الهجوم: ماكاتي، هامر، أرتشر

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ12

1- مانشستر سيتي 27 نقطة

2- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

3- ليفربول 24 نقطة

4- آرسنال 24 نقطة

5- أستون فيلا 22 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

7- برايتون 18 نقطة

8- مانشستر يونايتد 18 نقطة

9- برينتفورد 16 نقطة

10- تشيلسي 15 نقطة

11- كريستال بالاس 15 نقطة

12- وست هام يونايتد 14 نقطة

13- نوتينغهام فورست 13 نقطة

14- وولفرهامبتون 12 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- إيفرتون 11 نقطة

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- بورنموث 6 نقاط

19- بيرنلي 4 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 4 نقاط

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وفاز محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج)، ليحقق اللاعب الجائزة للمرة الخامسة في تاريخه، وبعد عامين من الغياب.

محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

وجاء ذلك بعد تسجيله لخمسة أهداف في ثلاث مباريات في البطولة الإنجليزية.

ونال مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، آنج بوستيكوجلو، جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر.

مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي



ويواصل "السبيرز" تحت قيادة بوستيكوجلو مشواره الملفت في البريميرليج هذا الموسم إذ يتموقع حاليًا في المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدّر.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يفوز بها مدرب توتنهام بجائزة أفضل مدرب في الشهر بالبريميرليج.

وحقق توتنهام خلال شهر أكتوبر 3 انتصارات من 3 مباريات خاضها في المسابقة المحلية.